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ऑक्टोबर हिट असतानाच आणखी एक मनस्ताप, राज्यात पुन्हा लोडशेडिंग सुरू होणार?

अनेक वर्षांच्या खंडानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा लोडशेडिंग होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. वीजेची मागणी वाढल्याने हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 13, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 08:08 AM IST
ऑक्टोबर हिट असतानाच आणखी एक मनस्ताप, राज्यात पुन्हा लोडशेडिंग सुरू होणार?
Image Credit: Maharashtra heat wave

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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