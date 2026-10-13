ऑक्टोबर हिट असतानाच आणखी एक मनस्ताप, राज्यात पुन्हा लोडशेडिंग सुरू होणार?

राज्यात उष्णतेचा तडाखा वाढला आहे. पारा 35 अंशाच्या वर पोहोचल्यामुळं असह्य उकाडा वाढला आहे. त्यामुळं विजेच्या मागणीतही वाढ होत आहे. तुलनेत उपलब्ध वीज कमी पडत असल्याने महावितरणला राज्यात भारनियमन करण्याची वेळ आली आहे. गेल्या आठवडाभरापासून राज्यात भारनियमन होत असल्याचे उघड झाले असून, गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रथमच असे झाले आहे.
राज्यभरात गेल्या शनिवारपासून (3 ऑक्टोबर) जास्त मागणी असलेल्या संध्याकाळच्या वेळात भारनियमन करण्यात येत आहे. गेल्या बुधवारपासून (7 ऑक्टोबर) सायंकाळबरोबरच सकाळी सहा व सातलाही भारनियमन करण्यात आले, तर शनिवारी, सुमारे 750 मेगावॉट तुटीमुळे भारनियमन झाले. त्यात वाढ होऊन गुरुवारी (8 ऑक्टोबर) वीजतूट एक हजार मेगावॉटहून अधिक, तर शुक्रवारी (9 ऑक्टोबर) 1800 मेगावॉटहून अधिक मागणी होती.
राज्यातील दररोजची विजेची मागणी सुमारे 30 हजार मेगावॉटवर पोहोचली आहे. त्यातील सुमारे 25 हजार मेगावॉट विजेची मागणी ‘महावितरण’च्या ग्राहकांकडून, तर सुमारे 4 हजार मेगावॉट विजेची मागणी मुंबईतील ग्राहकांकडून आहे.
कोळशाचा पुरवठा, घटलेली जलविद्युतनिर्मिती आणि वाढती मागणी यामुळे सणासुदीच्या काळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आव्हान आहे. महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात, मुंबई वगळता, 8 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 4 वाजता विजेची मागणी 27 हजार 282 मेगावॅट नोंदविण्यात आली.
मान्सून ओसरल्यानंतर तापमानामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. मुंबईमध्ये सोमवारी 38.2
अंश से. कमाल तापमान नोंदले गेले. तर कुलाबा येथे 36.5 अंश से. कमाल तापमान नोंदले गेले. सांताक्रूझ येथे रविवारी 38 अंशांसह ऑक्टोबरमधील 10 वर्षांमधील विक्रमी तापमानाची नोंद झाली होती. सोमवारच्या सांताक्रूझच्या तापमानाने हा विक्रम मोडला. सांताक्रूझ येथे सरासरीपेक्षा 5.1अंशांनी कमाल तापमान अधिक होते. मुंबईसह ठाणे जिल्ह्यात तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट जाणवेल असा इशारा देण्यात आला. मंगळवारीही मुंबई तसेच ठाणे, पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी या चारही जिल्ह्यांमध्ये उष्ण आणि दमट वातावरण असेल.