Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मुंबईजवळ असलेल्या महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध धबधब्यावर एकाचवेळी 100 पर्यटक अडकले; अंगावर काटा आणणारा 7 मिनिटांचा थराराक व्हिडिओ

मुंबईजवळ असलेल्या महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध धबधब्यावर एकाचवेळी 100 पर्यटक अडकले; अंगावर काटा आणणारा 7 मिनिटांचा थराराक व्हिडिओ

मुंबईजवळ असलेल्या महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध धबधब्यावर एकाचवेळी 100 पर्यटक अडकले होते.  अंगावर काटा आणणारा 7 मिनिटांचा थराराक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 05, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:26 PM IST
मुंबईजवळ असलेल्या महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध धबधब्यावर एकाचवेळी 100 पर्यटक अडकले; अंगावर काटा आणणारा 7 मिनिटांचा थराराक व्हिडिओ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मुंबईजवळ असलेल्या महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध धबधब्यावर एकाचवेळी 100 पर्यटक अडकले; अंगावर काटा आणणारा 7 मिनिटांचा थराराक व्हिडिओ
zenith waterfall1 min ago
2
maharashtra rain27 min ago
3
gautam gambhir54 min ago
4
MBA1 hr ago
5
heavy rain1 hr ago