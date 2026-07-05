/मुंबईजवळ असलेल्या महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध धबधब्यावर एकाचवेळी 100 पर्यटक अडकले; अंगावर काटा आणणारा 7 मिनिटांचा थराराक व्हिडिओ

Zenith Waterfall in Khopoli : महाराष्ट्रात पावसाने चांगलाच जोर धरला आहे. जवळपास सर्वच लहान मोठे धबधबे प्रवाहित झाले आहेत. पर्यटकांची पावले धबधब्यांकडे वळू लागली आहेत. मात्र, धबधब्यावर फिरताना योग्य खबरदारी घेणे तितकेच गरजेचे आहे. लहानशी चूक देखील महागात पडू शकते. याचा अनुभव पर्यटकांना आला आहे. मुंबईजवळ असलेल्या महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध झेनीथ धबधब्याजवळ एकाचवेळी 100 पर्यटक अडकले. या घटनेचा अंगावर काटा आणणारा 7 मिनिटांचा थराराक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
मुंबईपासून 77 KM अंतरावर खोपोली येथे प्रसिद्ध झेनिथ धबधबा आहे. मुंबई पासून जवळ असल्याने तसेच रेल्वेन येथे जाता येत असल्याने या धबधब्यावर पर्यटकांची मोठी गर्दी होते. 6 जून रोजी येथे मोठ्या संख्येने पर्यटक आले होते. पर्यटक धबध्याचा आनंद लुटत असताना अचानक पाण्याचा प्रवाह वाढला. 100 पेक्षा जास्त पर्यटक प्रवाहात अडकले.
पर्यटकांनी मदतीसाठी आरडा ओरडा सुरु केला.
झेनीथ धबधब्याजवळ राहणाऱ्या विहारी ठाकुरवाडी ग्रामस्थ पर्यटकांच्या मदतीला धावून आले आहे. विहारी ठाकूरवाडी ग्रामस्थांनी मदत करत पर्यटकांना पाण्याच्या प्रवाहातून सुखरूप बाहेर काढले. खोपोलितील झेनिथ धबधबा येथे अडकेलेले नागरिक यांना स्थानिकांनी जिवाची परवा न करता दोरीच्या माध्यमातून सुखरूप बाहेर काढले. या थरारक रेसक्यू ऑपरेशनचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.
झेनीथ धबधब्यावर 100 पर्यटक अडकले, 7 मिनिटांचा थराराक व्हिडिओ... pic.twitter.com/KmeamTlvVj— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 5, 2026
रायगड जिल्ह्यातील खोपोली शहरातील सुभाषनगर परिसरात दरड कोसळल्याची घटना घडली. गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे डोंगराचा काही भाग खचला. सुभाषनगर हा डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेला परिसर असून शासनाने यापूर्वीच तो दरडप्रवण क्षेत्र म्हणून घोषित केला आहे. घटनेनंतर महसूल प्रशासन, पोलीसांच्या मदतीने नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्याचे काम सुरू केले.