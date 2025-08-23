English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
फडणवीस सरकारची शेतकऱ्यांना नाही भ्रष्ट मंत्र्यांना 'साथ'! ठाकरेंची सेना म्हणते; '4 महिन्यात 740 हून अधिक..'

Maharashtra Farmer Suicides 2025: बेडरूममधील पैशांच्या बॅगांचे व्हिडीओ व्हायरल होणाऱ्या मंत्र्यांनाही या सरकारची ‘साथ’ आहे, असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 23, 2025, 06:55 AM IST
Maharashtra Farmer Suicides 2025: "राज्यातील फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांचा जीव घेणारे आणि भ्रष्ट मंत्री-नेत्यांचा जीव वाचविणारे आहे हे रोजच सिद्ध होत आहे. कर्जबाजारी शेतकरी रोज मृत्यूला कवटाळत आहेत आणि भ्रष्ट मंत्री बिनधास्त फिरत आहेत," असा घणाघात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केला आहे. "नेवासे तालुक्यातील बाबासाहेब सरोदे हा सामान्य शेतकरी ‘‘सरकारने साथ दिली नाही,’’ असे म्हणत हताशपणे मृत्यूला कवटाळतो आणि त्याच वेळी माजी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरील घोटाळ्याच्या आरोपांची फाईलच ‘हरवल्या’चा चमत्कार घडतो. हा योगायोग राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दुःखावर, जखमांवर मीठ चोळणारा आणि सत्ताधाऱ्यांची नियत उघडी पाडणारा आहे," अशी टीका 'सामना'च्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.

सत्तेत आल्यावर प्रत्येकाची भाषा बदलली

"फडणवीस सरकार पाशवी बहुमताने सत्तेवर आले, पण या सरकारने सर्वसामान्यांच्या ‘आशा’ फोल ठरविल्या आणि सत्तापक्षातील भ्रष्टांच्या आशा पल्लवित ठेवल्या. बाबासाहेब सरोदे यांची कर्जमाफीची आशा मावळली म्हणून त्यांनी स्वतःला गळफास लावून घेतला. सरकारने कर्जमाफीची साथ दिली असती तर सरोदे यांचा जीव वाचला असता. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात याच मंडळींनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आशा दाखवली होती. सत्तेत आल्यावर मात्र त्या प्रत्येकाची भाषा बदलली," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 

चार महिन्यात 740 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी स्वतःचे जीवन संपवून...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा संदर्भ देत ठाकरेंच्या शिवसेनेनं टीकास्त्र सोडलं आहे. "मुख्यमंत्री म्हणू लागले, ‘‘योग्य वेळी कर्जमाफी देऊ,’’ एक ‘उप’ ‘‘असे आश्वासन दिलेच नव्हते’’ म्हणून हात झटकून मोकळे झाले. महसूल मंत्र्यांचे आणखी तिसरेच! ‘‘कर्जमाफीसाठी सर्वेक्षण सुरू आहे,’’ असे गाजर दाखवीत त्यांनी बळीराजाला झुलवत ठेवले आहे. कशासाठी गरीब शेतकऱ्यांना आशा-निराशेच्या गर्तेत ढकलत आहात? याच गर्तेत मागील चार महिन्यांत सरोदे यांच्यासारख्या 740 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी स्वतःचे जीवन संपवून घेतले. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील शेतकरी हताश आणि निराश आहेत, पण त्याच खात्याचे आजी-माजी मंत्री मात्र भ्रष्टाचार-गैरव्यवहाराचे आरोप होऊन आणि मंत्रीपद जाऊनही ‘आशादायी’ आहेत, बिनधास्त आहेत," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

तिन्ही कृषीमंत्र्यांच्या कारनाम्यांचा उल्लेख

"माजी कृषी सचिवांनी दिलेली आपल्या घोटाळ्याची फाईलच ‘हरवत’ आहे. हे धाडस या माजी कृषीमंत्र्यांमध्ये आहे. कारण सरकारची त्यांना हर प्रकारची साथ आहे. आज मंत्रीपद गेले असले तरी पुढेमागे आपल्याला ‘लाल दिवा’ मिळणार ही खुशीची गाजरे ते त्यामुळेच खात आहेत. मंत्रीपद सोडावे लागून महिने लोटले तरी सरकारी बंगला सोडण्याची त्यांची तयारी नाही हा त्या ‘आशे’चाच चमत्कार! दुसऱ्या माजी कृषीमंत्र्यांनी भर विधिमंडळात ‘रमी’चा डाव मांडून सरकारची इभ्रत वेशीवर टांगली. मात्र त्यांनाही सरकारने ‘साथ’ दिली. खरे तर त्यांचे मंत्रीपदच जायचे; परंतु ‘दुसऱ्या खात्याच्या बोटावर’ त्यांचे निभावले. त्यांचा कार्यभार सांभाळणारे विद्यमान कृषीमंत्रीही ‘नशीबवान’च निघाले. या महाशयांनी ‘‘कृषी खाते म्हणजे त्रास’’ अशी खदखद जाहीरपणे बाहेर काढली. राज्याच्या अन्नदात्याचा घोर अपमान केला. मात्र सारवासारव करून ते आजही त्या मंत्रीपदावर आहेत. कारण सरकारची ‘साथ’ त्यांना आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

...पण शेतकरी कर्जमाफीची फाईल ‘कमनशिबी’

"बेडरूममधील पैशांच्या बॅगांचे व्हिडीओ व्हायरल होणाऱ्या मंत्र्यांनाही या सरकारची ‘साथ’ आहे. ज्या-ज्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे, घोटाळ्याचे आणि गैरव्यवहाराचे आरोप झाले त्या सगळ्यांना फडणवीस सरकारची ‘साथ’ आहे. कर्जमाफीची न्याय्य अपेक्षा करणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यांना मात्र हे सरकार साथ द्यायला तयार नाही. त्यामुळेच बाबासाहेब सरोदे यांच्यासारख्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना स्वतःचे जीवन संपवावे लागत आहे. फडणवीस सरकारमध्ये मंत्र्यांची घोटाळ्याची फाईल ‘नशीबवान’ आहे, पण शेतकरी कर्जमाफीची फाईल ‘कमनशिबी’ ठरली आहे," असा टोला लेखाच्या शेवटी लगावण्यात आला आहे.

FAQ

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने फडणवीस सरकारवर कोणता प्रमुख आरोप केला आहे?
उत्तर: फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांचा जीव घेणारे आणि भ्रष्ट मंत्री-नेत्यांचा जीव वाचविणारे आहे, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे मृत्यूला कवटाळत आहेत, तर भ्रष्ट मंत्र्यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.

बाबासाहेब सरोदे यांच्या मृत्यूबाबत शिवसेनेने काय म्हटले आहे?
उत्तर: नेवासे तालुक्यातील बाबासाहेब सरोदे या शेतकऱ्याने कर्जमाफीच्या अभावामुळे हताश होऊन आत्महत्या केली. शिवसेनेने याबाबत सरकारवर टीका करत म्हटले आहे की, जर सरकारने कर्जमाफीची साथ दिली असती, तर सरोदे यांचा जीव वाचला असता.

फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफी धोरणाबाबत शिवसेनेची टीका काय आहे?
उत्तर: शिवसेनेने म्हटले आहे की, निवडणूक प्रचारात फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आशा दाखवली, पण सत्तेत आल्यावर त्यांची भाषा बदलली. मुख्यमंत्री "योग्य वेळी कर्जमाफी देऊ" म्हणतात, तर इतर मंत्री वेगवेगळी आश्वासने देत शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवत आहेत.

गेल्या चार महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत शिवसेनेने काय म्हटले आहे?
उत्तर: गेल्या चार महिन्यांत 740 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. शिवसेनेने याला सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे जबाबदार ठरवली असून, शेतकरी हताश आणि निराश असल्याचे म्हटले आहे.

