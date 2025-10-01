महाराष्ट्रातील शेतकरी भाजपमध्ये आल्यावर कर्जमाफी होणार का?, उद्धव ठाकरेंचा सवाल!

Uddhav Thackeray: महाराष्ट्रात पूरस्थिती उद्भवल्याने शेतकऱ्यांवर मोठ संकट आलंय. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी मदतीचे निकष बदलण्याचे आवाहन महाराष्ट्र सरकारला केले. तसेच महायुती सरकारकडून होणाऱ्या जाहिरातबाजीवर टीकादेखील केली. काय म्हणाले उद्धव ठाकरे? सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्रावर अतिवृष्टीचं संकट आहे. या प्रसंगी राजकारण न आणता शेतकऱ्यांना मदत करावी, असं मला वाटतं. पण सरकार असं करताना दिसत नाही. मोठमोठे फोटो लावून मदत केली जातेय. काहीतरी गहाण ठेवल्याशिवाय त्यांना कर्ज मिळत नाही. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले पाहीजे. एखादा शब्द नाही म्हणून झालेलं नुकसान नाकारु शकता का? असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला.
राज्यात शेतकऱ्यांवर संकट आलंय. राजकारण न करता मार्ग काढला पाहिजे.
मुख्यमंत्री जाहिरातीत व्यस्त आहेत. एक उपमुख्यमंत्री मदतीच्या किटवर फोटो छापण्यात व्यस्त आहेत. तर दुसऱ्या उपमुख्यमंत्री यांना काही देणेघेणे नाही. ते कुठं दिसत नाहीत, अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी केली.
साखर सम्राट भाजपात गेल्यावर त्यांच्या कर्जाची हमी सरकार घेतंय. आता सरकारचा पूरभार शेतकऱ्यांवर टाकतायत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रती टन 15 रूपये घेतले जाणारेत. खड्ड्यात शेतकरी गेलाय, त्याला परत खड्ड्यात घातले जातंय, असे ठाकरे म्हणाले.
प्रति हेक्टर 50 हजार मदत व त्यांचे कर्ज माफ झाले पाहिजे. ओला दुष्काळ संज्ञा नसेलही पण नुकसान कसे नाकारतां. पदानुसार ते ही संज्ञा बदलते का…तत्कालीन विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी मी मुख्यमंत्री असताना पत्र लिहले होते. त्यात त्यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती, याची आठवण उद्धव ठाकरेंनी यावेळी करुन दिली.