/मित्रांसोबत डिनरला गेलेल्या महाराष्ट्र FDA प्रमुख तुकाराम मुंढेंच्या ताटात आले बनावट पनीर अन्...; पुढे काय झालं?

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे काही महिन्यांपूर्वी पदभार स्वीकारल्यानंतर मित्रासोबत डिनरसाठी एका रेस्टॉरंटमध्ये गेले होते. मात्र, तिथे जेवणादरम्यान त्यांच्या नजरेस काही खाद्य सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आले. एवढेच नाही, तर त्यांच्या मित्राने ऑर्डर केलेले पनीरही अस्सल नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत तुकाराम मुंढे यांनी या प्रसंगाबाबत माहिती दिली. मित्राने डिनरसाठी बोलावल्यानंतर आपण आता FDAची जबाबदारी सांभाळत असल्याने जेवणाचा आनंद घेण्यापेक्षा रेस्टॉरंटमधील त्रुटी शोधत बसू, अशी गंमतीशीर प्रतिक्रिया आपण दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंढे यांच्या म्हणण्यानुसार, कुठेही गेल्यावर आजूबाजूच्या परिस्थितीकडे बारकाईने पाहण्याची त्यांची सवय आहे.
रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यानंतर तिथे आवश्यक असलेला फूड लायसन्स ठळकपणे प्रदर्शित केलेला नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि इतर मूलभूत बाबींबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. दरम्यान, मित्राने पनीरची डिश ऑर्डर करण्याचा विचार केला. मात्र, मुंढे यांनी त्याला पनीर ऑर्डर न करण्याचा सल्ला दिला. रेस्टॉरंटमधील पनीरबाबत त्यांना आधीपासूनच शंका वाटत होती.
पनीरची डिश टेबलवर आल्यानंतर मुंढे यांनी त्याची बारकाईने पाहणी केली. हे खरोखर दूधापासून बनवलेले पनीर आहे की त्याऐवजी एखादे अॅनालॉग प्रॉडक्ट वापरण्यात आले आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तपासल्यानंतर हे अस्सल पनीर नसल्याचा त्यांना संशय आला. त्यामुळे त्यांनी मित्राला ते न खाण्याचा सल्ला दिला. यानंतर त्यांनी रेस्टॉरंट व्यवस्थापनासमोर खाद्य सुरक्षा आणि स्वच्छतेशी संबंधित अनेक मुद्दे मांडले.
या घटनेनंतर मुंढे यांनी लगेच कठोर कारवाई करण्याऐवजी रेस्टॉरंटला नियमांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी 24 तासांची मुदत दिली. ही मुदत संपल्यानंतर FDAच्या अधिकाऱ्यांकडून रेस्टॉरंटची तपासणी करण्यात आली. नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यात आली आणि त्यानुसार पुढील प्रक्रिया करण्यात आली.
2005 बॅचचे IAS अधिकारी असलेले तुकाराम मुंढे यांनी FDAचा पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभर खाद्य सुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. रेस्टॉरंट्स, आईस्क्रीम पार्लर, डेअरी व्यवसाय तसेच ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या आस्थापनांमध्ये स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे पालन होते की नाही, याची तपासणी केली जात आहे.नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित आस्थापनांवर कारवाई केली जात आहे.
सामान्य ग्राहक म्हणून डिनरसाठी गेलेल्या FDA प्रमुखांच्या नजरेत आलेल्या या घटनेमुळे खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत तसेच रेस्टॉरंटमध्ये अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन किती महत्त्वाचे आहे, याकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे.