/लोकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना मुंढेंचा दणका! मुंबई, भिवंडीत छापे, 2 कोटींचा माल जप्त; काय सापडलं पाहिलं का?

Maharashtra FDA In Action: अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वाखाली धडक कारवाईचं सत्र सुरुच आहे. मुंबई, भिवंडी आणि पालघर येथे कारवाई करताना अन्न व औषध प्रशासनाने सुमारे 2 कोटी 17 लाख रुपयांच्या वैद्यकीय उपकरणे व औषधसाठ्यावर कारवाई केली. या बेकायदा साठवणूक, उत्पादन प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी आणि निकृष्ट दर्जाच्या वैद्यकीय साहित्याच्या पुरवठ्याचे प्रकार उघडकीस आला. मुंढे यांनी निर्देश दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
मुंबईतील साकीनाका येथे विनापरवाना विक्रीसाठी साठवून ठेवलेले 74.85 लाख रुपयांचे सर्जिकल ग्लोव्हज जप्त करण्यात आले. संस्थेने परदेशातून आयात केलेले ग्लोव्हज आवश्यक नोंदणी व परवानगीशिवाय विक्रीसाठी ठेवले असल्याचे तपासात आढळून आले. मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांना येथून वितरण झाल्याचे समोर आले आहे. कारखान्याच्या तपासणीत गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली, मानक कार्यपद्धती आणि अन्य आवश्यक कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्याने 9.88 लाख रुपयांच्या सर्जिकल ग्लोव्हजच्या साठ्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला असून, भिवंडीतील उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
वाडा येथील मेडिकल डिव्हाइस उत्पादन कारखान्यावर टाकलेल्या छाप्यात 1.26 कोटी रुपयांचे सर्जिकल बॅण्डेज साहित्य प्रतिबंधित करण्यात आले. तसेच कारखान्यात निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया पूर्ण न करता 'स्टेराइल' म्हणून साहित्याचा पुरवठा केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात 'नॉन-स्टेराइल' बॅण्डेज क्लॉथ, रोल्ड बॅण्डेज आणि कॉटन गाँजचा साठाही आढळून आला. एफडीएने या कारवाईत 6.17 लाख रुपयांचा विनापरवाना अॅलोपॅथिक औषधसाठाही जप्त केला आहे. या कारवाईत सुमारे 81 लाख रुपयांची औषधे व सर्जिकल साहित्य जप्त करण्यात आले, तर 1 कोटी 35 लाख रुपयांचा साठा गुणवत्ता चाचणीसाठी प्रतिबंधित करण्यात आला आहे.
चार दिवसांपूर्वीच पुणे जिल्ह्यातल्या आंबेगाव आणि खेड तालुक्यात अन्न व औषध प्रशासनाने 5 ठिकाणी धडक कारवाई केली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या विशेष मोहिमेत तब्बल 19 लाख 3 हजार 379 रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे. मंचर येथे प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसाला विकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच, विनापरवाना चालणाऱ्या 'खेमराज फूड इंडस्ट्रीज'मधून साडेदहा लाखांचा मैदा, बेसन आणि पीठाचा साठा जप्त करण्यात आला. दुसरीकडे, खेड तालुक्यातील भांबुरवाडी येथील 'उज्वल सुपारी' या विनापरवाना दुकानातून 8 लाख 16 हजारांची संशयास्पद सुपारी जप्त करण्यात आली, तर नरे येथील 'ओम साई फरसाण'मध्ये हिरव्या वाटाण्यासाठी घातक कृत्रिम रंग वापरल्याचे समोर आले आहे.
नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि भेसळ करणाऱ्यांवर अशीच कडक कारवाई सुरू राहील, असा इशारा प्रशासनाने दिला असून, नागरिकांनी अशा बेकायदेशीर गोष्टींची माहिती प्रशासनाला द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.