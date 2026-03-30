खडसेंचा साखर कारखाना जमीन घोटाळा? गुन्हा दाखल; मुलगीही सहआरोपी

Eknath Khadse FIR : एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या मुलीविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. फसवणुकीसह ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 30, 2026, 06:42 PM IST
खडसेंचा साखर कारखाना जमीन घोटाळा? गुन्हा दाखल; मुलगीही सहआरोपी

जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातल्या मानपुर येथील जमीन गैरप्रकार प्रकरणी माजी मंत्री एकनाथ खडसे व त्यांची कन्या शारदा खडसे यांच्या विरोधात बोदवड पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे. एकनाथ खडसे व शारदा खडसे त्यांच्या विरोधात फसवणुकीसह ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

2002 मध्ये साखर कारखान्याच्या नावाखाली मानपुर शिवारातील महार वतनाची गट क्रमांक 122 जमीन एकनाथ खडसेंनी विकत घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. एकनाथ खडसेंनी जमीन खरेदी करताना चमेली बाई तुकाराम तायडे यांच्या वारसांना चांगला मोबदला व साखर कारखान्यात रोजगार मिळवून देण्याचे दिले होते आश्वासन दिले होते. मात्र हे आश्वासन पूर्ण न झाल्याचे तक्रारीत आरोप करण्यात आले आहेत.  मात्र साखर कारखान्यासाठी जमीन घेऊनही सदर जमीन ही शारदा एकनाथराव खडसे यांच्या नावावर असल्याचे समोर आल्याने याप्रकरणी चमेली बाई तुकाराम तायडे यांनी जिल्हाधिकारांकडे तक्रार केली होती. 

सविस्तर माहिती थोड्यावेळात 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

