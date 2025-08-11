महाष्ट्रात पुन्हा मोठा राजकीय वाद पेटणार! शिवसेनेच्या नेत्यांना जबदस्त झटका; अदिती तटकरे आणि गिरीश महाजनांना ध्वजारोहणाचा मान

Maharashtra Flag Hoisting : रायगड आणि नाशिकममध्ये पुन्हा एकदा दादांची राष्ट्रवादी आणि शिंदेंची शिवसेना आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. रायगड आणि नाशिक जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाचा निर्णय रद्द केला असला तरी स्वातंत्र्य दिनी अदिती तटकरे आणि गिरीश महाजन ध्वजारोहण करणार आहेत. अदिती तटकरे रायगडमध्ये तर गिरीश महाजन नाशिक जिल्ह्यात 15 ऑगस्टला ध्वजारोहण करणार आहेत.
रायगडातील ध्वजारोहणावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी वाद उफाळण्याची शक्यता आहे. रायगडचं पालकमंत्रिपदाला स्थगिती दिल्यानंतरही आतापर्यंत रायगडात ध्वजारोहणाचा मान आदिती तटकरेंना देण्यात आला होता. रायगडात यंदाचा ध्वजारोहणाचा मान भरत गोगावलेंना मिळावा, अशी मागणी होत असताना 15 ऑगस्ट रोजी रायगड जिल्ह्यात मंत्री अदिती तटकरे ध्वजारोहण करणार आहेत. तर, नाशिकमध्ये गिरीश महाजन ध्वजारोहण करणार आहेत. नाशिकममध्ये दादा भुसे यांचे पालमंत्रीपदासाठी चर्चेत आहे.
भारताचा 79 वा स्वातंत्र्य दिन समारंभ शुक्रवारी पार पडणार आहे. यासाठी कोणते मंत्री कोणत्या जिल्ह्यांत ध्वजारोहण करणार याची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यात शिवसेनेच्या नेत्यांना डावलण्यात आले आहे.
1 एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे - ठाणे
2 अजित आशाताई अनंतराव पवार - बीड
3 चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे - नागपूर
4 राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखेपाटील -अहिल्यानगर
5 छगन चंद्रभागा चंद्रकांत भुजबळ - गोंदिया
6 चंद्रकांत (दादा) सरस्वती बच्चु पाटील -सांगली
7 गिरीश गिता दत्तात्रय महाजन - नाशिक
8 गणेश सुभद्रा रामचंद्र नाईक - पालघर
9 गुलाबराव रेवाबाई रघुनाथ पाटील - जळगांव
10 दादाजी रेश्माबाई दगडू भुसे - अमरावती
11 संजय प्रमीला दुलिचंद राठोड - यवतमाळ
12 उदय स्वरुपा रविंद्र सामंत - रत्नागिरी
13 जयकुमार नयनकुवर जितेंद्रसिंह रावल - धुळे
14 पंकजा प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे - जालना
15 अतुल लिलावती मोरेश्वर सावे - नांदेड
16 डॉ. अशोक जनाबाई रामाजी वुईके - चंद्रपूर
17 शंभुराज विजयादेवी शिवाजीराव देसाई -सातारा
18 अॅङ आशिष मिनल बाबाजी शेलार- मुंबई उपनगर
19 दत्तात्रय गिरीजाबाई विठोबा भरणे -वाशिम
20 आदिती वरदा सुनिल तटकरे - रायगड
21 शिवेंद्रसिंह अरुणाराजे अभयसिंहराजे भोसले - लातूर
22 माणिकराव सरस्वती शिवाजी कोकाटे - नंदुरबार
23 जयकुमार कमल भगवानराव गोरे - सोलापूर
24 नरहरी सावित्रिबाई सिताराम झिरवाळ - हिंगोली
25 संजय सुशिला वामन सावकारे - भंडारा
26 संजय शकुंतला पांडूरंग शिरसाट - छत्रपती संभाजीनगर
27 प्रताप इंदिराबाई बाबुराव सरनाईक - धाराशिव
28 मकरंद सुमन लक्ष्मणराव जाधव (पाटील) - बुलढाणा
29 नितेश निलम नारायण राणे - सिंधुदुर्ग
30 आकाश सुनिता पांडूरंग फुंडकर - अकोला
31 प्रकाश सुशिला आनंदराव आबिटकर - कोल्हापूर
32 अॅङ आशिष उमादेवी नंदकिशोर जयस्वाल - गडचिरोली
33 डॉ. पंकज कांचन राजेश भोयर - वर्धा
34 मेघना दिपक साकोरे-बोर्डीकर - परभणी