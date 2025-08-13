नाशिकच्या पालकमंत्री पदाच्या वादात आता तिसऱ्या बड्या मंत्र्यांची एन्ट्री; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची डोकेदुखी वाढली

Maharashtra Flag Hoisting : रायगड आणि नाशिकममध्ये पालकमंत्रीपदावरुन वाद सुरु आहे. दादांची राष्ट्रवादी आणि शिंदेंची शिवसेना यांच्यता थेट वाद सुरु झाला आहे. अशातच आता नाशिक पालकमंत्री पदाच्या वादात आता महाराष्ट्रातील तिसऱ्या बड्या मंत्र्यांची एन्ट्री झाली आहे. यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
नाशिकच्या पालकमंत्रिपदासाठी '' आता दोघात तिसरा, जुना वाद विसरा '' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नाशिकच्या पालकमंत्री वादात मंत्री छगन भुजबळ यांची एन्ट्री झाली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे. मंत्री छगन भुजबळ ध्वजारोहण करण्यासाठी गोंदियाला जाणार नाहीत. तर आता भुजबळांएैवजी मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते गोंदियात ध्वजारोहण होणार आहे.
भुजबळांच्या एन्ट्रीमुळे आता शिवसेना भाजपसोबत राष्ट्रवादीही पालकमंत्रीपदासाठी इच्छूक असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. 79 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात नाशिकच्या झेंडावंदनाची जबाबदारी गिरीष महाजनांकडे देण्यात आली. तर, गोंदिया जिल्ह्यातील झेंडावंदनासाठी छगन भुजबळ यांचं नाव होतं. मात्र नाशिक सोडून गोंदियाला झेंडावंदनासाठी भुजबळ जाणार नाहीत.
नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे 7 आमदार असतानाही नाशिक सोडून गोंदियाला का जायचं? अशी भूमिका भुजबळांनी घेतल्याची चर्चा आहे .त्यामुळे आता नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाच्या वादात भाजप, शिवसेनेबरोबरच आता राष्ट्रवादीचाही दावा असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे दोघात तिसऱ्याच्या एन्ट्रीनं जुना वाद संपून नव्या वादाला तोंड फुटणार असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान आता गोंदियाच्या झेंडावंदनाची जबाबदारी आता मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे देण्यात आलीय...सामान्य प्रशासन विभागाने तसे सुधारित परिपत्रकही काढल आहे.
रायगडातील ध्वजारोहणावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी वाद उफाळण्याची शक्यता आहे. रायगडचं पालकमंत्रिपदाला स्थगिती दिल्यानंतरही आतापर्यंत रायगडात ध्वजारोहणाचा मान आदिती तटकरेंना देण्यात आला होता. रायगडात यंदाचा ध्वजारोहणाचा मान भरत गोगावलेंना मिळावा, अशी मागणी होत असताना 15 ऑगस्ट रोजी रायगड जिल्ह्यात मंत्री अदिती तटकरे ध्वजारोहण करणार आहेत. तर, नाशिकमध्ये गिरीश महाजन ध्वजारोहण करणार आहेत. नाशिकममध्ये दादा भुसे यांचे पालमंत्रीपदासाठी चर्चेत आहे.