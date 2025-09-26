English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘उपकार करता का? अजित पवारांना मस्तीची...’; पूरग्रस्तांसमोर लाडक्या बहिणींचा उल्लेख करत ठाकरे कडाडले

Uddhav Thackeray Slams Ajit Pawar: पूरग्रस्त भागाची पहाणी करताना अजित पवारांनी केलेल्या एका विधानावरुन उद्धव ठाकरे चांगलेच खवळल्याचं दिसून आलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 26, 2025, 09:22 AM IST
ठाकरेंनी उपमुख्यमंत्र्यांवर साधला निशाणा (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Uddhav Thackeray Slams Ajit Pawar: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी गुरुवारी, 25 सप्टेंबर रोजी अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या मराठवाड्याचा प्रामुख्याने बीड आणि धाराशिव जिल्ह्याचा दौरा केला. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त भागाची पाहणी करताना शेतकरी कर्जमुक्तीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवल्याचं पाहायला मिळालं. बुधवारीच अजित पवार यांनी पूरग्रस्तांना भेटताना पीडितांनी कर्जमुक्तीचा विषय काढल्यावर 'लाडक्या बहिणींना वर्षाला 45 हजार कोटी देतोय" असे वक्तव्य केलं होतं. त्यावरुन उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या खास शैलीत टोला लगावला आहे. अजित पवारांची ही भाषा 'मस्तीची भाषा' असल्याचा टोला लगावतानाच उद्धव ठाकरेंनी उपमुख्यमंत्र्यांना अशी 'मस्तीची भाषा' वापरू नये असा सला दिला.

उपकार करता का?

धाराशिव येथे पत्रकारांशी बोलताना उद्धव ठाकरेंनी, "पैशाचे सोंग करता येत नाही म्हणणाऱ्या अजित पवार यांना मस्तीची भाषा करायची आहे का? कर्जमुक्तीचा विषय काढल्यावर अशी भाषा? ही तर मस्तीची भाषा आहे!" असा थेट टोला लगावला. तसेच लाडक्या बहिणींना पैसे देता म्हणजे उपकार करता का? असा थेट सवाल ठाकरेंनी विचारला आहे. मी सुद्धा कर्जमुक्तीचा निर्णय घेतला होता. मात्र मी कधी त्याची जाहीरात केली नाही, असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले. 

अडीच लाख कोटी दिले त्यातले...

शेतकरी कर्जमुक्तीसंदर्भात बोलताना उद्धव ठाकरेंनी, "कोरोना काळात पीएम केअर फंडात महाराष्ट्रातील उद्योगपतींनी आणि भाजप आमदार-खासदारांनी अडीच लाख कोटी दिले. त्यातील फक्त 50 हजार कोटी दिले तरी शेतकरी कर्जमुक्त होऊ शकतात. तरीही सरकार कर्जमुक्ती देत नाही," असं विधान केलं. शेतकऱ्यांना आवाहन करताना उद्धव ठाकरेंनी, "शेतकऱ्यांनी बँकांच्या नोटिसा एकत्र करून शिवसेना शाखेत आणून द्याव्यात. पुढे त्याचे काय करायचे, हे आम्ही पाहतो." असे सांगत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.

गरज पडली तर...

उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील कामांचा उल्लेख करून सध्याच्या महायुती सरकारवर टीका केली. सरकारकडून कर्जमुक्ती करून घ्यायचं आम्ही ठरवलं आहे. गरज पडली तर प्रसंगी शेतकऱ्यांसोबत रस्त्यावर उतरु. जी मदत केली ती एकरी 3400 मिळणार आहे. काय उपयोग या मदतीचा? असा सवाल करत सरकारकडून केली जाणारी मदत तुटपुंजी असल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणाले. तसेच उद्धव ठाकरेंनी शेतकऱ्यांसमोर छोटेखानी भाषण देताना, पंतप्रधानांना मी आमंत्रण देतोय मराठवाड्यात या, परिस्थिती पहा आणि मदत करा, असं आवाहनही केलं.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

