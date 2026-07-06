/अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; प्रवेश प्रक्रियेला कधीपर्यंत मुदतवाढ? महत्त्वाची अपडेट समोर!

राज्यातील अनेक भागांमध्ये सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालयांना सुट्या जाहीर झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर इयत्ता अकरावी (FYJC) केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील विशेष फेरी-1 चे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करण्यासाठी आता 8 जुलै 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थी, पालक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना नवीन वेळापत्रकानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी आणि महाविद्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शिक्षण संचालनालयाने विशेष फेरी-1 ची अंतिम मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता विद्यार्थ्यांना 8 जुलै 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत प्रवेश निश्चित करता येणार आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी राज्यातील 9,688 कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीची केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत 14,73,420 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून त्यापैकी 10,08,094 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. उर्वरित विद्यार्थ्यांनी सुधारित मुदतीचा लाभ घेऊन प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
विशेष फेरी-1 मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयाचे वाटप झाले आहे, त्यांनी संबंधित महाविद्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहून पडताळणी पूर्ण करावी. त्यानंतर प्रवेश पोर्टलवरील 'Proceed for Admission' हा पर्याय निवडून प्रवेश निश्चित करणे आवश्यक आहे. निर्धारित मुदतीनंतर प्रवेशाची संधी गमावली जाऊ शकते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी विलंब टाळावा.
शिक्षण संचालनालयाच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार 8 जुलै रोजी सायंकाळी 6 वाजता पुढील प्रवेश फेरीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर 10 जुलै 2026 रोजी राज्यातील विविध कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील रिक्त जागांची माहिती प्रसिद्ध केली जाईल. त्यामुळे पुढील फेरीत सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अधिकृत घोषणांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थी, पालक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी सुधारित वेळापत्रकाची नोंद घेऊन सर्व प्रवेश प्रक्रिया निश्चित मुदतीत पूर्ण करावी, असे शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेऊन ही मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी पुढील कोणतीही संधी मिळेल, असे गृहीत धरू नये, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.
प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित वेळापत्रक, कागदपत्रांची यादी, प्रवेश निश्चित करण्याची पद्धत आणि पुढील फेऱ्यांबाबतची माहिती विद्यार्थ्यांना https://mahafyjcadmissions.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. शालेय शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी विद्यार्थ्यांनी केवळ अधिकृत संकेतस्थळावरील माहितीलाच प्राधान्य द्यावे आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले आहे.