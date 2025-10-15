फडणवीसांनी 'ती' इच्छा पूर्ण करताच 6 कोटींचं बक्षीस असलेला व्यक्ती शरण; संविधान स्वीकारत...

6 Crore Price Person Surrender: गडचिरोलीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शरणागती आज झाली. या शरणागतीमुळे नक्षल चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे. 6 कोटींचे बक्षीस असलेला मल्लोजुला राव उर्फ भूपती आज शरण आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थित भूपती शरण आला. भूपतीबरोबरच 50 हून अधिक नक्षलवादी आज शरण आले आहेत. नक्षलवादाविरुद्ध गडचिरोलीमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षामध्ये हा सरकारच्या सर्वात महत्त्वाच्या विजयापैकी एक आहे. असं नेमकं काय म्हटलं जातंय हे भूपती किती धोकादायक आहे आणि त्याने काय काय केलं आहे हे वाचल्यावरच तुमच्या लक्षात येईल.
भूपतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार असतील तर शरणागती पत्करु, अशी अट घातली होती. त्यामुळे ऐनवेळी सोलापूरचा विमानप्रवास टाळून मुख्यमंत्र्यांनी आज सकाळी आपला मोर्चा गडचिरोलीकडे वळवला. आज देवेंद्र फडणवीस हे स्वत: उपस्थित असतानाच भूपती शरण आला. फडणवीसांनी स्वत: उपस्थित राहून भूपतीची इच्छा पूर्ण केली. विशेष म्हणजे भूपतीसोबत शरण आलेल्या त्याच्या अनेक साथीदारांनी हाती संविधानाची प्रत घेऊन पोलिसांसमोर शरणागती पत्कारली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शरण आलेल्या नक्षल्यांच्या हाती संविधानाची प्रत सोपवली. भूपतीकलाही मुख्यमंत्र्यांनी संविधानाची प्रत सोपवली. भूतपीकडे संविधानाची प्रत सोपवल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी भूपतीची पत्नी तारक्काला मंचावर बोलावून तिचाही सत्कार केला. ती याच वर्षी 1 जानेवारीला नक्षलवाद सोडून शरण आली होती. तिच्या प्रयत्नानेच भूपती शरण आल्याचं सांगितलं जात आहे.
जहाल नक्षली भूपतीने आज आत्मसमर्पण केलं. मल्लोजूला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू उर्फ भूपती गेल्या 40 वर्षांपासून नक्षल चळवळीत सक्रिय होता. नक्षल चळवळीत केंद्रीय समिती पॉलिट ब्युरो मेंबर तसेच सेंट्रल कमिटीमध्ये सदस्य होता. अनेक हिंसक हल्ल्यांचा तो सूत्रधार आहे. नक्षली चळवळीच्या थिंकटँकमध्ये भूपती आहे. भूपती अनेक वर्षापासून नक्षल चळवळीची भूमिका आणि धोरणे 'अभय' या नावाने पत्रकातून मांडत होता.
भूपती हा तेलंगणा राज्यातील पेदापल्ली जिल्ह्याचा रहिवासी आहे. 1980 च्या दशकात भूपतीने त्याचा मोठा भाऊ मल्लोजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी याच्यासह तत्कालिन पीपल्स वॉर ग्रूपमध्ये प्रवेश केला. 1980 च्या सुमारास गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षल चळवळीने नुकताच प्रवेश केला होता. किशनजीसह भूपतीनेही त्यावेळी गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षल चळवळीची पाळेमुळे रुजविण्याचे काम केले. 2004 मध्ये माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर दोघेही केंद्रीय समिती सदस्य झाले.
किशनजीला पश्चिम बंगालचा प्रभारी करण्यात आले, तर भूपतीला दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटी मेंबर बनविण्यात आले. दक्षिण भारतात गुरिल्ला झोन तयार करण्याची जबाबदारीही भूपतीवर सोपविण्यात आली होती. 2010 मध्ये नक्षल्यांचा केंद्रीय प्रवक्ता चेरीकुरी राजकुमार उर्फ आझाद हा चकमकीत ठार झाल्यानंतर भूपतीला प्रवक्ता बनविण्यात आले. 2010 मध्ये त्याचा भाऊ मोठा भाऊ, नक्षल चळवळीचा प्रमुख नेता किशनजी चकमकीत ठार मारला गेला. नक्षलवाद्यांचा प्रसिद्धी विभागप्रमुख म्हणूनही भूपती काम पाहत होता. 2011 मध्ये किशनजी ठार झाल्यानंतर भूपतीला पश्चिम बंगालमध्ये पाठविण्यात आले होते. 2010 एप्रिल मध्ये छत्तीसगडमध्ये केंद्रीय राखीव दलाचे 76 जवान शहीद झाले होते. या घटनेचा मास्टरमाइंड भूपती हाच होता.
नक्षल चळवळीत असतानाच भूपतीने गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुक्यातील रहिवासी असलेल्या विमला सिडाम उर्फ तारक्का या नक्षलीशी विवाह केला. 1 जानेवारी 2025 ला भूपतीची पत्नी तारक्का हिने गडचिरोली आत्मसमर्णण केले. त्यानंतर सप्टेंबर 2025 मध्ये किशनजीची पत्नी म्हणजेच भूपतीची वहिनी तथा केंद्रीय समिती सदस्य सुजाता हिने तेलंगणा पोलिसांपुढे आत्मसमर्पण केले. नक्षल चळवळीचा केंद्रीय समितीचा सरचिटणीस नंबरला केशव यांच्या मृत्यूनंतर सोनू उर्फ भूपती वेगवेगळ्या पत्रकांच्या माध्यमातून सशस्त्र नक्षलवादाचा मार्ग सोडला पाहिजे, आणि सरकारसोबत शांतता वार्ता करून मुख्य प्रवाहात माओवाद्यांनी आले पाहिजे अशी भूमिका मांडली होती.
आज भूपतीने शरणागती पत्करली. एकूणच वर्षभरात भूपती, त्याची पत्नी तारक्का आणि वहिनी सुजाता यांनी आत्मसमर्पण केल्याने नक्षल चळवळीला हादरा बसला आहे. फडणवीसांच्या उपस्थितीत भूपती शरण आल्यानंतर गडचिरोलीतील हा कार्यक्रम आटोपून मुख्यमंत्री सोलापूरला रवाना होणार आहेत.