मान्सून पुन्हा सक्रीय, ऐन गणेशोत्सवात धो-धो कोसळणार, 'या' जिल्ह्यांत वादळी-वाऱ्यासह पाऊस बरसणार

ऑगस्टमध्ये पावसाने ओढ दिल्यानंतर आता सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाही पावसाने दडी मारली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा देशात मान्सून पुन्हा सक्रीय होणार आहे. त्यामुळं राज्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील कोकण, गोवा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागांत 12 ते 14 सप्टेंबर दरम्यान पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळं बाप्पाच्या आगमनाला वरुणराजा बरसणार आहे.
11 सप्टेंबरमध्ये बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याचा अंदाज आहे. याचा मोठा प्रभाव मध्य, पूर्व आणि दक्षिण भारतावर दिसून येईल. त्यामुळं कोकण आणि गोव्यात 8 ते 14 सप्टेंबर, विदर्भात 12 सप्टेंबर रोजी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर 8 ते 14 सप्टेंबर दरम्यान वादळी वाऱ्यासह विजांचा कडकडाटा होण्याची शक्यता आहे. तर, उर्वरित राज्यात 12 ते 13 सप्टेंबर रोजी मुसळधार पाऊस होऊ शकतो.
मध्य महाराष्ट्रात 13 आणि 14 सप्टेंबर रोजी पावसाचा जोर वाढेल, तसेच 13 सप्टेंबर रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडेल. मराठवाड्यात 11 आणि 12 सप्टेंबर दरम्यान विजांच्या कडकडाटासह पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. आता हवामान विभागाने 12 सप्टेंबर पासून पावसाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे ऐन गणेशोत्सवात पाऊस बरसणार असल्याच्या अंदाज आहे.
पुढील 3 महिन्यांच्या दीर्घकालीन अंदाजानुसार एल निनोचा प्रभाव अधिक तीव्र होणार आहे. प्रशांत महासागरातील पाण्याचे तापमान नेहमीपेक्षा जास्त वाढणार असून, नोव्हेंबर ते डिसेंबरदरम्यान त्याचा प्रभाव अधिक असेल.
10 ते 11 सप्टेंबर दरम्यान मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हलका ते मध्यम पाऊस पडेल, असे हवामानशास्त्र केंद्राने सांगितले. देशातील इतर भागांचा विचार करता, पुढील 3 ते 4 दिवसांत पूर्व भारतात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. यामध्ये 10 सप्टेंबर रोजी ओडिशामध्ये जोरदार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. तसेच 11 ते 14 सप्टेंबरदरम्यान छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये, तर 13 आणि 14 सप्टेंबरला मध्य प्रदेशात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे, असे होसाळीकर यांनी सांगितले.