Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मान्सून पुन्हा सक्रीय, ऐन गणेशोत्सवात धो-धो कोसळणार, या जिल्ह्यांत वादळी-वाऱ्यासह पाऊस बरसणार

मान्सून पुन्हा सक्रीय, ऐन गणेशोत्सवात धो-धो कोसळणार, 'या' जिल्ह्यांत वादळी-वाऱ्यासह पाऊस बरसणार

राज्यातील 36  जिल्ह्यांपैकी 19 जिल्ह्यांमध्ये पावसाची मोठी तूट असून, अन्य 13 जिल्ह्यांत सरासरी तर केवळ 4 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पर्जन्यमान झाले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 10, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:13 AM IST
मान्सून पुन्हा सक्रीय, ऐन गणेशोत्सवात धो-धो कोसळणार, 'या' जिल्ह्यांत वादळी-वाऱ्यासह पाऊस बरसणार
Image Credit: Maharashtra weather alert

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BCCI च्या मेडिकल टीमने दाखवला ग्रीन सिग्नल! 'या' खेळाडूने पास केली फिटनेस टेस्ट, अफगाणिस्तान विरुद्ध मैदानात उतरणार
2
3
4
5