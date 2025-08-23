English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ganeshotsav School Closed : अवघ्या काही दिवसांवर गणेशोत्सव येऊन ठेपला आहे. यंदा गणपतीमध्ये शाळांना 5, 7 की 9 नेमक्या किती दिवस सुट्ट्या याबद्दल जाणून गणेशोत्सावाचे नियोजन करा. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 23, 2025, 10:53 AM IST
Maharashtra School : गणेशोत्सवासाठी शाळेंना 5, 7 की 9 नेमक्या किती दिवस सुट्ट्या? पालक - विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी

Maharashtra Ganeshotsav School Closed: अवघ्या काही दिवसांवर गणेशोत्सव येऊन ठेवला असून महाराष्ट्रात तो मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा करण्यात येतो. गणेशोत्सव हा 11 दिवस असतो आणि याचा आनंद पूरेपूर घेता यावा म्हणून शाळांना सुट्टी देण्यात येते. मुंबई, पुण्यात आणि इतर शहरांमध्ये कामानिमित्त राहणारे कोकणवासीय गणेशोत्सवासाठी कोकणात गावी जातात. त्यामुळे याकाळात विद्यार्थ्यांना शाळेला सुट्टी देण्यात येते. यंदा गणपतीमध्ये शाळांना नेमकी किती दिवस सुट्ट्या आहे याबद्दल महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 

 गणेशोत्सावासाठी शाळेंना 5, 7 की 9 नेमक्या किती दिवस सुट्ट्या? 

गणपतीचं आगमन गणेश चतुर्थीला म्हणजे 27 ऑगस्टला होणार आहे. तर गणेशाचं विसर्जन हे गणेश चतुर्दशीला 6 सप्टेंबरला होणार आहे. तर गणपतीपाठोपाठ तीन दिवस गौराईचं आगमन होतं असतं. मुंबईसह कोकणातील सरकारी शाळांना नेहमी 5 दिवसांच्या सुट्ट्या असतात. पण यंदा विद्यार्थ्यांची मजा आहे कारण त्यांना यावेळी 7 दिवसांच्या सुट्ट्या मिळाल्या आहेत. 

यामागील कारण म्हणजे यंदा गौराईचं आगमन 31 ऑगस्ट 2025 ला होणार असून 1 सप्टेंबरला गौरी पूजा आणि 2 सप्टेंबरला गौरी गणपती विसर्जन असणार आहे. कोकणात गौराईसह बाप्पाचे विसर्जन करण्यात येतं. त्यामुळे ज्या घरात गौराई आहे तिथे 5 दिवसांच्या बाप्पाचे विसर्जन 7 दिवसांनी होणार आहे. त्यामुळे मुंबईसह कोकणातील सरकारी शाळा प्रशासनाने यंदा विद्यार्थ्यांना 7 दिवस सुट्ट्या दिल्या आहेत. त्याशिवाय सरकारी बोर्ड सोडता इतर बोर्ड म्हणजे सीबीएसी, आयसीसी बोर्ड शाळांना मुंबईत 5 दिवसांच्या सुट्ट्या असणार आहे. 

मुंबई, कोकण वगळता इतर ठिकाणी किती दिवस सुट्ट्या?

गणेशोत्सावात मुंबई, कोकण वगळता विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रात 27 ऑगस्ट गणेश चतुर्थी, 1 सप्टेंबर गौराई पूजन, 5 सप्टेंबरला ईद - ए - मिलाए आणि 6 सप्टेंबर गणेश विर्सजनाची सुट्टी असते. गणेशोत्सवाचे कलेंडर पाहिल्यास ज्या शाळांना शनिवार रविवार सुट्ट्या आहेत. तिथे वरील सांगितलेला चार दिवसांच्या सुट्ट्या आणि त्यात दोन शनिवार - दोन रविवार यांची मोजणी केल्यास 8 दिवसांची सुट्टी विद्यार्थ्यांना गणेशोत्सव काळात शाळांना मिळणार आहेत. 

 तर दुसरीकडे 11 दिवसांच्या गणेशोत्सव काळात विद्यार्थ्यांना 11 दिवसांमध्ये 9 दिवस सुट्ट्या असणार आहे. 27 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर 2025 दरम्यान 7 दिवस सुट्ट्या असणार आहे. त्यानंतर 5 सप्टेंबरला ईद - ए - मिलाए, 6 सप्टेंबरला गणेश विसर्जन आणि 7 सप्टेंबरला रविवार अशा एकंदरीत 10 दिवस शाळांना मुलांना सुट्ट्या असणार आहेत. ज्या शाळांना 5 दिवस सुट्टी आहे, तिथे 5 आणि ईद - ए - मिलाए, गणेश विसर्जन आणि रविवार अशा मिळून 8 दिवस सुट्टी असणार आहे. तर कॉलेजबद्दलही स्थानिक पातळीवरही जवळपास त्यांना 11 दिवसांच्या काळात साधारण 7 - 8 दिवस सुट्ट्या असणार आहे. 

यंदा 11 दिवस गणेशोत्सव काळातील शाळेंना सुट्ट्या पाहिल्यास मुलांची धम्माल असल्याच पाहिला मिळतंय. आता तुम्ही पण यंदा गणेशोत्सव काळात तुमच्या सुट्टीचे नियोजन करा आणि गणरायाची भक्तीभावने पूजा करा आणि कुटुंबासोबत आनंदी वेळ व्यतित करा. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

