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सर्वसामान्यांना मोठा धक्का! 'या' 7 सरकारी योजना बंद, एक पैसाही मिळणार नाही; राज्य सरकारचा निर्णय, कारणंही सांगितली ​

सात योजना लवकरच बंद होणार असून यापैकी काही बंदही करण्यात आल्यात. या योजनांना टप्प्याटप्प्यात कात्री लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून यासाठी वेगवेगळी कारणं देण्यात आली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 19, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Oct 19, 2026, 10:19 AM IST
सर्वसामान्यांना मोठा धक्का! 'या' 7 सरकारी योजना बंद, एक पैसाही मिळणार नाही; राज्य सरकारचा निर्णय, कारणंही सांगितली ​
Image Credit: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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