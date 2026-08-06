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राज्यातील जेन-झींना आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा मास्टर प्लान, 2029ची तयारी?

राज्यातील जेन झींना आकर्षित करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी आत्तापासूनच रणनिती आखायला सुरुवात केली आहे. राज्यातही भाजपने मास्टर प्लान आखला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 06, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:15 AM IST
राज्यातील जेन-झींना आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा मास्टर प्लान, 2029ची तयारी?
Image Credit: जेन-झींना आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा मास्टर प्लान (फोटो सौजन्यः AI निर्मित)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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