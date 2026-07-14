/मोठी बातमी! महाराष्ट्रात देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी! 56 लाख शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर, अपात्र शेतकरीही ठरले पात्र

महाराष्ट्रात देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी जाहीर करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 56 लाख शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच प्रोत्साहनपर पैसे देण्यासाठी लावण्यात आलेली अट काढण्यात आल्याने जे शेतकरी अपात्र झाले असते तेदेखील पात्र झाले असल्याचं त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे.
"आजपर्यंत सगळ्या कर्जमाफी योजनांमध्ये लगतच्या कर्जमाफी योजनेतील पात्र उमेदवारांना अपात्र करण्यात आलं. यावेळी त्यांनाही 50 हजारांपर्यंत पात्र करण्याचा निर्णय घेतला. पण रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वात सत्तापक्षाचे आमदार मला भेटले आणि त्यांनाही 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी केली. म्हणून पहिल्यांदा राज्याच्या इतिहासात कर्जमाफीत त्यांचाही समावेश कऱण्यात आला आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
पुढे ते म्हणाले, "मुळात दुसरी जी अट होती 26-27 चे पैसे भरले तर प्रोत्साहनपर पैसे मिळतील, ती अटही काढून टाकली आहे. 25-26 चे पैसे भरले त्यांनाही प्रोत्साहनपर मदत मिळणार आहे. यामुळे काही शेतकरी जे अपात्र झाले असते ते पात्र झाले आहेत. देशातील आणि राज्यातील सर्वात मोठी कर्जमाफी 56 लाख शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केली आहे".
राहुल गांधींनी पेपरफुटीवरुन केलेल्या पोस्टवर उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं की, "राहुल गांधींना कदाचित या गोष्टीची कल्पना नसेल की, सरकारने कारवाई करुन पेपर फोडणाऱ्यांना पकडलं आणि म्हणून परीक्षा पुढे गेली. महाराष्ट्र सरकारने ही कारवाई केली आहे. पुढील परीक्षा योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी नियोजन सुरु आहे. तारखा लवकरच जाहीर करु. पण मला माहिती नाही हे ट्विट त्यांनी देशातून केलं आहे की परदेशातून...अनेकदा ते परदेशात असतात त्यामुळे त्यांना याची माहिती नसते. ज्यांना पकडलं ते आंतरराराज्यीय गुन्हेगार आहेत. या कारवाईमुळे अनेक राज्यातील पेपरफूट रोखली आहे. राहुल गांधींनी आधी स्वत:च्या सरकारकडे पाहावं".
30 जूनपर्यंत कर्जमाफी मिळणार असा शब्द सरकारकडून राज्यातल्या शेतकऱ्यांना देण्यता आला होता. पण 30 जूनची कर्जमाफीची डेडालाईन हुकली. 56 लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा होणार असा दावा सरकारकडून केला जातोय. पण ही कर्जमाफी नेमकी कधी मिळणार याची तारीख मात्र अद्याप जाहिर करण्यात आलेली नाही. सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकतरी कर्जमाफीबाबत मोठी घोषणा केली. 50 हजारांची अट शिथील करत आता 2 लाखापर्यंत कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. तर फक्त कर्जमाफीने शेतकरी श्रीमंत झाला नाही आणि होऊ शकत नाही असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.