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शाळांच्या मनमानीला चाप बसणार, राज्य सरकार मोठ्या कारवाईच्या तयारीत, पालकांना दिलासा मिळणार

शाळा सुरू होताच पालकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळं पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 03, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:31 AM IST
शाळांच्या मनमानीला चाप बसणार, राज्य सरकार मोठ्या कारवाईच्या तयारीत, पालकांना दिलासा मिळणार
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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शाळांच्या मनमानीचा चाप बसणार, राज्य सरकार मोठ्या कारवाईच्या तयारीत, पालकांना दिलासा मिळणार
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