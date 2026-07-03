/शाळांच्या मनमानीला चाप बसणार, राज्य सरकार मोठ्या कारवाईच्या तयारीत, पालकांना दिलासा मिळणार

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असतानाच एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. पालकांनी विद्यार्थांना लागणारे शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. यामुळं अनेक पालकांच्या मनात असंतोष निर्माण निर्माण झाला होता. मात्र आता अशी मनमानी करणाऱ्या शाळांना चाप बसणार आहे. राज्य सरकारने अशा शाळांवर कठोर भूमिका घेतली आहे.
विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानांतूनच पुस्तके, गणवेश आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या खासगी तसेच 'सीबीएसई' आणि 'आयसीएसई' बोर्डाशी संलग्न शाळांच्या सक्तीला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून कारवाई केली जाईल. त्यासाठी प्रत्येक विभागीय उपसंचालक कार्यालयाच्या अखत्यारीत सहायक संचालकांच्या नियंत्रणाखाली नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी गुरुवारी दिली. आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शाळांकडून पालकांना विशिष्ट दुकानांतूनच शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत आमदार भाई जगताप, चित्रा वाघ, प्रवीण दरेकर, बच्चू कडू, अमित गोरखे, शिवाजी गर्जे आणि विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोहे यांनी सहभाग घेतला
अनेक शाळांमध्ये पालकांना विशिष्ट दुकानांतूनच गणवेश, पाठ्यपुस्तके किंवा इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याचा आग्रह केला जातो. त्यामुळं अनेकदा पालकांना अधिकचा आर्थिक भार सोसावा लागतो. हा मुद्दा पालकांकडून अनेकदा उपस्थितदेखील झाला होता. मात्र शाळा प्रशासनाकडून त्यावर कोणताही मार्ग काढण्यात येत नाही. मात्र आता अशा खासगी शाळांवर सरकारकडून कारवाई करण्यात येणार आहे.
'प्रत्येक विभागीय उपसंचालक कार्यालयात नियुक्त करण्यात येणारे नोडल अधिकारी शाळांमधील शैक्षणिक साहित्य खरेदी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवतील. पालकांना विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित शाळांवर कारवाई केली जाईल.', असं डॉ पंकज भोयर यांनी म्हटलं आहे. तसंच, 'सेल्फ फायनान्स अॅक्टच्या कलम १६' अंतर्गत खासगी व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांवर नियंत्रणासाठी विशेष समिती स्थापन करणार असल्याची घोषणा डॉ. भोयर यांनी केली. या समितीमार्फत मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवला जाईल. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
"विधानपरिषदेतील लोकप्रतिनिधींनी ज्या विशिष्ट शाळांबाबत तक्रारी मांडल्या आहेत, त्या सर्व शाळांची एक स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत. या यादीतील प्रत्येक शाळेची सखोल तपासणी केली जाईल आणि दोषी आढळणाऱ्या शाळांवर कडक दंडात्मक कारवाई केली जाईल", अशी माहिती डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.