/मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला मोठं यश! शिष्टमंडळ भेटीनंतर राज्य सरकारने घेतला पहिला मोठा निर्णय

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे अंतरवाली सराटीत आंदोलन करत असतानाच मराठा, कुणबी समाजातील मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. सारथी अंतर्गत परदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची भेट घेतल्यानंतर हा पहिला निर्णय काढण्यात आला आहे.
नेमका निर्णय काय?
महाराष्ट्र सरकारच्या नियोजन विभागाने 'सारथी' म्हणजेच छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था अंतर्गत परदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने 25 जुलै 2024 च्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सुधारित धोरणाचा संदर्भ देत, परदेशी शिष्यवृत्तीच्या एकूण रकमेवर पूर्वी असलेली खर्चाची मर्यादा आता पूर्णपणे हटवली आहे. यामुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मराठा, कुणबी समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
मराठा आरक्षणावरून छगन भुजबळ आणि जरांगे पुन्हा एकदा एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. मनोज जरांगेंनी सरकारकडे केलेल्या मागण्यानंतर भुजबळांनी मराठा उपसमिती, सरकार आणि जरांगेंना थेट इशारा दिला आहे. चुकीच्या पद्धतीनं मागण्या पूर्ण
केल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा निर्धार छगन भुजबळांनी केला आहे. दरम्यान भुजबळांनी दिलेल्या इशा-यानंतर जरांगे पाटील यांनीही भुजबळांवर पलटवार केला आहे.
जरांगे पाटलांनी 58 लाख कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये तशा नोंदी लावण्याचं आवाहनही त्यांनी मराठा उपसमितीला केलं आहे. जात पडताळणी अधिका-यांवर देखील जरांगे पाटलांनी आरोप केले आहेत. तर दुसरीकडे याच मुद्द्याचा धागा पकडत भुजबळांनीही मोठा दावा केलाय. जात पडताळणी समितीवर दबाव असल्याचं भुजबळांनी म्हटलंय. तर जात पडताळणी समितीच गोरगरिब मराठ्यांवर अन्याय करत असल्याचं प्रत्युत्तर जरांगेंनी दिलंय.
मनोज जरांगेंनी ओबीसी समाजाच्या सवलती मराठा समाजाला मिळाव्यात अशीही मागणी केली आहे. त्यामुळे एकीकडे लक्ष्मण हाके ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. तर दुसरीकडे भुजबळांकडून मात्र हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता.. पण आता समझने वाले को इशारा काफी है... म्हणत भुजबळांची त्यांची भूमिका स्पष्ट केलीय..