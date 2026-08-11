/Holiday List: महाराष्ट्र सरकारकडून लॉंग विकेंड जाहीर, कर्मचाऱ्यांना सलग सुट्ट्या पण शाळांचं काय?

मुंबईतील राज्य शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवार, 28 ऑगस्ट 2026 रोजी मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात स्थानिक सुट्टी जाहीर केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने 10 ऑगस्ट 2026 रोजी यासंदर्भात शुद्धीपत्रक जारी केले. त्यामुळे मुंबईतील संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्यांना रक्षाबंधनासाठी कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळणार आहे. कोणाला किती दिवस सुट्टी असणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्र सरकारने रक्षाबंधनाच्या दिवशी म्हणजेच 28 ऑगस्ट 2026, शुक्रवार रोजी स्थानिक सुट्टी जाहीर केली आहे. ही सुट्टी मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील राज्य शासकीय तसेच निमशासकीय कार्यालयांना लागू राहणार आहे. त्यामुळे या कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शुक्रवारी सुट्टी मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे रक्षाबंधनाच्या सणासाठी मुंबईत राहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
विशेष म्हणजे, मुंबईसाठी यापूर्वी 5 सप्टेंबर 2026 रोजी गोपाळकाला अर्थात दहीहंडीची स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. आता सरकारने या स्थानिक सुट्टीत बदल करून तिच्या जागी 28 ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनाची सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच स्थानिक सुट्टीची तारीख बदलण्यात आली आहे. हा बदल सामान्य प्रशासन विभागाच्या 10 ऑगस्टच्या शुद्धीपत्रकातून करण्यात आला आहे.
28 ऑगस्टला शुक्रवार असल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय विशेष ठरणार आहे. शुक्रवारची स्थानिक सुट्टी आणि त्यानंतर 29 ऑगस्ट शनिवार व 30 ऑगस्ट रविवार असल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांना सलग तीन दिवस सुट्टी मिळणार आहे. त्यामुळे रक्षाबंधनानिमित्त मुंबईबाहेर जाण्याचे नियोजन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रवासासाठीही वेळ मिळू शकतो. मात्र ही सुविधा संबंधित शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांच्या कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित आहे.
या निर्णयाबाबत एक महत्त्वाचा गैरसमज टाळणे गरजेचे आहे. 28 ऑगस्टची सुट्टी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी सार्वजनिक सुट्टी म्हणून जाहीर झालेली नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या 5 डिसेंबर 2025 रोजीच्या अधिकृत सार्वजनिक सुट्टीच्या अधिसूचनेत 26 ऑगस्ट 2026 रोजी ईद-ए-मिलाद आणि 14 सप्टेंबर 2026 रोजी गणेश चतुर्थी या सार्वजनिक सुट्ट्यांचा समावेश आहे; 28 ऑगस्टचा उल्लेख राज्यव्यापी सार्वजनिक सुट्टी म्हणून नाही. त्यामुळे पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर किंवा इतर जिल्ह्यांतील कार्यालयांना ही मुंबईची स्थानिक सुट्टी आपोआप लागू होत नाही.
28 ऑगस्टची ही घोषणा राज्य शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांसाठी असल्याने प्रत्येक खासगी कंपनी, शाळा, महाविद्यालय किंवा इतर आस्थापनांना आपोआप सुट्टी मिळेल, असे समजणे योग्य नाही. संबंधित संस्थेच्या स्वतंत्र सुट्टीच्या कॅलेंडरनुसार निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे कर्मचारी आणि पालकांनी आपल्या कार्यालयाकडून किंवा शैक्षणिक संस्थेकडून सुट्टीबाबतची अधिकृत माहिती तपासणे आवश्यक आहे. यामुळे रक्षाबंधनाच्या दिवशी प्रवास किंवा कौटुंबिक कार्यक्रमाचे नियोजन करताना गैरसमज टाळता येतील.
सरकारच्या निर्णयामुळे 5 सप्टेंबर 2026 रोजीची पूर्वीची स्थानिक सुट्टी बदलण्यात आली असली, तरी त्या दिवशी शनिवार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कार्यालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने या बदलाचा परिणाम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. एकीकडे 28 ऑगस्टला रक्षाबंधनाची स्थानिक सुट्टी मिळणार आहे, तर दुसरीकडे नियमित शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्यांमुळे मुंबईतील संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्यांना ऑगस्टच्या शेवटी सलग सुट्टीचा लाभ मिळणार आहे.