4500 कोटींचा घोटाळा! सरकार करणार शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांची चौकशी, समिती स्थापन

नवी मुंबईमधील सिडकोच्या 4500 कोटींच्या जमीन घोटाळा प्रकरणी शिवसेना नेते सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्या चौकशीसाठी अखेर समिती स्थापन करण्यात आली आहे.   

Nov 28, 2025
नवी मुंबईमधील सिडकोतील कथित 4 हजार 500 कोटींच्या जमीन घोटाळ्याची चौकशी होणार आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारकडून कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी सिडकोचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्यावर घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. राज्य सरकारकडून कंत्राटदार यशवंत बिवलकर यांच्या सर्व जमिनींची चौकशी करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत मुख्य वन संरक्षक ठाणे, जिल्हाधिकारी रायगड, सिडको सहव्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य भूमी आणि भूमापन अधिकारी ठाणे आणि रायगड यांचा समावेश आहे..

आमदार रोहित पवार यांनी संजय शिरसाट यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत प्रकरण समोर आणलं होतं. समिती गठीत केल्यानंतर रोहित पवार यांनी 'देर आये दुरुस्त आये' असं म्हटलं आहे. सरकारने समिती स्थापन केली असली तरी समिती स्थापन करतानाही घोळ केलेला दिसतो. ज्या अधिकाऱ्याने (लक्ष्मीकांत जाधव) आजचा जीआर काढला आहे त्याच अधिकाऱ्याने जमीन देण्याची शिफारस करणारे पत्र सिडकोला लिहिले होते. आजच्या समितीत समितीचे सचिव म्हणून जे अधिकारी आहेत त्यांनीच बिवलकर यांना जमीन अलोट केली होती. हे सर्व बघता आजची समिती म्हणजे चोरालाच पोलीस केल्यासारखं आहे अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. 

रोहित पवारांनी पोस्टमध्ये काय लिहिलं आहे?

"नवी मुंबईच्या ५००० कोटीच्या सिडको-बिवलकर-शिरसाठ जमीन घोटाळा प्रकरणात आज अखेर सरकारला समिती स्थापन करावीच लागली. सरकारचा आजचा निर्णय म्हणजे ‘देर आये दुरुस्त आये’ असंच म्हणावं लागेल. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत गेल्या वेळेसच ‘सरकारने कारवाई नाही केली तर आम्हाला कारवाई करावी लागेल’ अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला तंबी दिली होती, तसंच केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीने देखील स्पष्ट सूचना केल्या होत्या," असं रोहित पवारांनी सांगितलं आहे. 

"सरकारने आज समिती स्थापन केली असली तरी समिती स्थापन करतानाही घोळ केलेला दिसतो. ज्या अधिकाऱ्याने (लक्ष्मीकांत जाधव) आजचा जीआर काढला आहे त्याच अधिकाऱ्याने जमीन देण्याची शिफारस करणारे पत्र सिडकोला लिहिले होते. आजच्या समितीत समितीचे सचिव म्हणून जे अधिकारी आहेत त्यांनीच बिवलकर यांना जमीन अलोट केली होती. हे सर्व बघता आजची समिती म्हणजे चोरालाच पोलीस केल्यासारखं आहे," अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. 

 

पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "त्यामुळं केवळ समिती स्थापन करून चालणार नाही तर निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी करणं गरजेचं आहे. शिवाय या प्रकरणाचं गांभीर्य बघता तसेच समितीची चौकशी प्रभावित होण्याची शक्यता बघता मंत्री शिरसाठ यांचा राजीनामा घेतलाच गेला पाहिजे. काहीही झालं तरी शिरसाठ साहेबांची यातून सुट्टी नाही".

"दरम्यान, हे आरोप फेटाळणाऱ्या सरकारने आज किमान समिती तरी स्थापन केली. आमचे प्रदेशाध्यक्ष मा. शशिकांत शिंदे साहेब, भावनाताई घाणेकर, consious citizen forum यांच्यासह आमचे स्थानिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक भूमिपुत्रांच्या आणि प्रामाणिक पत्रकारांच्या लढ्याचं हे यश आहे," असं कौतुक त्यांनी केलं आहे. 

