मुंबईतील बेकायदा घरांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, अतिक्रमणाबाबतच्या धोरणामुळे मिळणार का दिलासा?

Mumbai Updates: मुंबई महानगर क्षेत्र वगळून राज्यभरात बेकायदा घरांबाबत मोठा दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणाचा विचार करून अतिक्रमण केलेल्या क्षेत्रांविषयी निर्णय पुढे आणण्यात आला आहे. त्यामुळे छोट्या घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना आता मोठा आधार मिळणार आहे. मात्र या निर्णयामागे काही अटी आणि नियम ठेवण्यात आले असून त्यांची अंमलबजावणी कशी होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार 500 चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे विनामूल्य नियमित केली जाणार आहेत. हा निर्णय मुंबई शहर, उपनगर आणि महानगर प्रदेश वगळून उर्वरित राज्यासाठी लागू होणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनेक नागरिकांनी वर्षानुवर्षे अशा जमिनींवर आपले निवास उभारले आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक कुटुंबे भीतीत राहत होती की कधीही त्यांची घरे हटवली जाऊ शकतात. आता मात्र ठराविक अटी पूर्ण केल्यास त्यांना सुरक्षितता मिळणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की 1 जानेवारी 2011 किंवा त्यापूर्वी झालेली अतिक्रमणेच या योजनेत समाविष्ट केली जातील. तसेच ती केवळ निवासी वापरासाठी असणे आवश्यक आहे. यामुळे नव्याने अतिक्रमण करून फायदा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना आळा बसणार आहे.
शासकीय आणि गायरान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या अतिक्रमणांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र सर्वच अतिक्रमणांना सरसकट मान्यता मिळणार नाही, तर नियमांनुसार तपासणी केली जाईल.
वस्तीमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या दैनंदिन गरजांचा विचार करून काही छोट्या व्यवसायांनाही या निर्णयात समाविष्ट करण्यात आले आहे. किराणा दुकान, मेडिकल, छोटेखानी दवाखाना, दळणाची चक्की यांसारख्या उपक्रमांना घराचा भाग मानून नियमित करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
अशा सुविधा स्थानिक नागरिकांसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याने त्यांना अपवादात्मक स्वरूपात मान्यता देण्यात येणार आहे. मात्र हे व्यवसाय घराच्या मर्यादेतच असणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारने या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी काही कडक अटी घातल्या आहेत. अतिक्रमण नियमित करताना संबंधित व्यक्ती भारताचा नागरिक असणे बंधनकारक आहे. अन्य देशातील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
याशिवाय, प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र तपासणी केली जाणार असून नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कारवाई होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी योग्य कागदपत्रांसह अर्ज करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय जरी दिलासा देणारा असला तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होते, यावरच त्याचे खरे परिणाम अवलंबून असणार आहेत.