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केशरी रेशन कार्डबाबत लवकरच राज्य सरकार घेणार मोठा निर्णय?

राज्य सरकार केसरी रेशन कार्डसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेऊ शकते. ज्यामुळं राज्यातील जनतेला मोठा फायदा होऊ शकतो.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 21, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:09 AM IST
केशरी रेशन कार्डबाबत लवकरच राज्य सरकार घेणार मोठा निर्णय?
Image Credit: maharashtra government has likely to increased income limit for orange ration card

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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केशरी रेशन कार्डबाबत लवकरच राज्य सरकार घेणार मोठा निर्णय?
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