Marathi News
वनिता कांबळे | Updated: Feb 10, 2026, 03:28 PM IST
Maharashtra Cabinet : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघातात निधन झाले. अजित पवार हे राज्याचे अर्थमंत्री देखील होते. अजित पवार यांनी राज्याच्या विकासाच्या अनुषंगाने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहे. अनेक प्रस्ताव त्यांनी मांडले होते. अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र सरकारने घेतले 3 मोठे निर्णय घेतले आहे. 

महायुती सरकारकडून अजितदादांची इच्छापूर्ती करण्यात आली आहे.  अजित पवार यांच्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये अजित दादांनी सांगितलेल्या 3 महत्वपूर्ण निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केलं आहे.  अजित पवार यांच्या निधनानंतर आज कॅबिनेटची पहिलीच बैठक पार पडली.  या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये 3 मोठे निर्णय घेण्यात आले. 

बारामती इथं 75 कोटींचे क्रिडा संकुल,   वालचंदनगर - रत्नापूर MIDC साठी 1000 एकर जागा उपलब्ध करुन देणे.   तर राज्यात 11 अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निधनापुर्वी काही दिवसांपासून अजित पवार यांनी  महसूलमंत्र्यांचा पाठपुरावा केला होता. 

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी मंत्रालयात जाऊन पदभार स्वीकारला

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी मंत्रालयात जाऊन पदभार स्वीकारला. यावेळी प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळांसह राष्ट्रवादीचे सर्वच नेते उपस्थित होते. पदभार स्वीकारण्यापूर्वी सुनेत्रा पवारांनी सिद्धिविनायकाचं दर्शन घेतलं. तसेच चैत्यभूमीवर जाऊन बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन केलं. उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सुनेत्रा पवार थेट बारामतीत गेल्या होत्या. अजितदादांचे सर्व विधी झाल्यानंतर आज त्यांनी मंत्रालयात येऊन पदभार स्वीकारला. 

 

