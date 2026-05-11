/DA Hike: महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ, ऐतिहासिक निर्णय अन् 60% दराने मिळेल पगार!

DA Hike:नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2026 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 2 टक्के महागाई भत्ता वाढ जाहीर केली होती. आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज आहे.
DA Hike: महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी राज्य सरकारने एक आनंदाची बातमी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत, महाराष्ट्र सरकारनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात म्हणजेच डीएमध्ये 2 टक्क्यांची वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.
नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2026 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 2 टक्के महागाई भत्ता वाढ जाहीर केली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा आधार घेत महाराष्ट्र राज्य शासनानेही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा लाभ लागू केला आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या भत्त्यांमधील तफावत दूर झाली असून कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत मूळ वेतनाच्या 58 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत होता. ताज्या निर्णयानुसार यात 2 टक्क्यांची भर पडली असून, आता हा आकडा 60टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect) लागू होणार असल्याने, कर्मचाऱ्यांना मागील महिन्यांची थकबाकी देखील मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR), ही वाढ केवळ राज्य संवर्गातील कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित नाही. महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील 'अखिल भारतीय सेवेतील' (All India Services) अधिकाऱ्यांनाही या सुधारित 60 टक्के दराचा लाभ मिळणार आहे. वित्त मंत्रालयाने यासंबंधीचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
महागाई भत्त्यातील ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या 'पे मॅट्रिक्स' आणि पदनिहाय श्रेणीवर अवलंबून असेल. ज्यांचे मूळ वेतन जास्त आहे, त्यांच्या मासिक वेतनात मोठी वाढ दिसेल. साधारणपणे कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्याच निव्वळ पगारात (Take Home Salary) काही हजारांची वाढ अपेक्षित आहे. यामुळे वाढत्या महागाईपासून कर्मचाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
केवळ सेवेतील कर्मचारीच नव्हे, तर राज्यातील लाखो निवृत्ती वेतनधारकांना (Pensioners) या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. वयोवृद्ध पेन्शनधारकांसाठी औषधोपचार आणि वाढत्या दैनंदिन खर्चाचा विचार करता, ही 2 टक्क्यांची वाढ त्यांच्या आर्थिक नियोजनाला बळकटी देणारी ठरणार आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांसाठी ही गुड न्यूज आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून विविध राज्य कर्मचारी संघटना महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी करत होत्या. वाढत्या इंधन दरामुळे आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे ही मागणी जोर धरत होती. अखेर सरकारने या मागणीची दखल घेत प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे सरकार आणि कर्मचारी यांच्यातील समन्वयाचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने यासंबंधीचे अधिकृत कार्यालयीन ज्ञापन प्रसिद्ध केले आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून लागू झालेला हा वाढीव भत्ता पुढील वेतन देयकासोबत दिला जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी, कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.हा निर्णय म्हणजे राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांसाठी दिलेली एक मोठी 'भेट' मानली जात आहे. आगामी काळात ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने सर्वांच्या नजरा आता पुढील पगाराच्या स्लिपवर खिळल्या आहेत.