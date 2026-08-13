/चाकणमधल्या कंपन्यांची Exit थांबवण्यासाठी सरकारचा मास्टर प्लॅन; सामंतांनी थेट कारमधून फोन केला अन्...

चाकण औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये विविध बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. रस्त्यांच्या समस्येमुळे चाकणमधील काही कंपन्या महाराष्ट्राबाहेर किंवा राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतरित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून, त्यातून रोजगारावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज चाकणमधील औद्योगिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी फोनवरुन चर्चा केली. सामंत यांनी आपल्या कारमधून प्रवास करताना थेट उद्योजकांना फोन करुन यासंदर्भातील चर्चा करुन उद्योजकांच्या समस्या केवळ चर्चेपुरत्या न ठेवता त्या प्रत्यक्ष समजून घेऊन त्यावर मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने 16 ऑगस्ट रोजी म्हणजेच रविवारी सायंकाळी चार वाजता चाकण येथे उद्योजक आणि औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत प्रत्यक्ष बैठक घेण्यात येण्याचं निश्चित केलं.
चाकण हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासातील महत्त्वाचे केंद्र असून, येथील उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे याला शासनाचे प्राधान्य आहे. रस्ते, वाहतूक तसेच इतर पायाभूत सुविधांबाबत उद्योजकांच्या असलेल्या अडचणी प्रत्यक्ष जाणून घेऊन संबंधित विभागांच्या समन्वयातून त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, चाकणमधील औद्योगिक संघटनांनीही उद्योगमंत्र्यांसोबत होणारी चर्चा सकारात्मक पद्धतीने करण्याचे आश्वासन दिले आहे. उद्योग महाराष्ट्रातून स्थलांतरित होण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, तसेच विद्यमान उद्योगांचे संरक्षण करून चाकण परिसरातील रोजगाराच्या संधी कायम राहाव्यात, यासाठी शासन आणि औद्योगिक क्षेत्र यांच्यात समन्वयातून मार्ग काढला जाईल. चाकणच्या औद्योगिक विकासाला गती देताना उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, संबंधित सर्व घटकांशी संवाद साधून ठोस निर्णय घेतले जातील, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
पुणे जिल्ह्यातील चाकण एमआयडीसी महाराष्ट्रातील प्रमुख ऑटोमोबाइल म्हणजेच वाहननिर्मिती केंद्र आहे. येथे मर्सिडीज-बेंझ, फोक्सवॅगन, स्कोडा, ह्युंदाई, बजाज ऑटो यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांसह हजारो लघुउद्योग कार्यरत आहेत. मात्र अलीकडे पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे सुमारे 20 लघुउद्योग स्थलांतराच्या तयारीत आहेत. खराब रस्ते आणि मोठमोठे खड्डे, सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी, वारंवार होणार अपघात, वीज, पाणी, कचरा व्यवस्थापन आणि अंतर्गत रस्त्यांच्या समस्यांनी उद्योजक त्रासले आहेत. या समस्यांमुळे उद्योजकांना रोजच्या कामकाजात अडचणी येत आहेत. कर्मचाऱ्यांनाही कामावर पोहोचणे कठीण झाले आहे. दुसऱ्या राज्यांमध्ये जाण्याच्या तयारीत असलेल्या या उद्योगांची एकत्रित वार्षिक उलाढाल सुमारे एक हजार कोटी रुपये इतकी असून सुमारे 2 ते 4 हजार कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक समस्यांमुळे 50 हून अधिक उद्योग आधीच गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांत स्थलांतरित झाले आहेत.
उदय सामंत रविवारी बैठक घेणार असले तरी त्यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाकणमधील उद्योजकांनी मांडलेल्या मागण्या आणि समस्या खरी आणि गंभीर असल्याचे मान्य केलं आहे. तसेच मान्सूनानंतर पायाभूत सुविधा अपग्रेड करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.