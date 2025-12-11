English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्र सरकारकडे विविध योजनांसाठी निधीची चणचण; लोकप्रतिनिधी-मंत्री आले आमनेसामने!

Shortage of Funds for Schemes: नाशिक मधील सत्ताधारी आमदार व मंत्र्यांमध्ये विधानसभेत टीका टिप्पणी पाहायला मिळाली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 11, 2025, 10:15 PM IST
विविध योजनांसाठी निधीची चणचण

Shortage of Funds for Schemes: सरकारकडे विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची चणचण आहे. त्यात लाडकी बहिण योजनेसाठी वेगवेगळ्या खात्यांचा निधी वळवलेला असताना आता मुख्यमंत्री विज्ञान वारी योजनेवरुन सरकारमधेल लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री आमनेसामने आलेयत. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतरही योजनेची अंमलबजावणी का केली गेली नाही असं विचारल्यावर एकमेकांकडे बोट दाखवलं जातंय. सविस्तर जाणून घेऊया. 

नाशिक मधील सत्ताधारी आमदार व मंत्र्यांमध्ये विधानसभेत टीका टिप्पणी पाहायला मिळाली.  मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी या योजनेवर चर्चा सुरू असताना देवयानी फरांदे यांनी योजनेवर प्रश्न उपस्थित केला असता दादा भुसे यांनी नाराजी व्यक्त केली.शिक्षणमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव रोखला का? हा प्रश्न विचारात असे भासवत असल्याचा आरोप भुसे यांनी देवयानी फरांदे यांच्यावर केला

मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी योजनेवरुन शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागावर निशाणा साधला. या योजनेची रक्कम वाढल्यानंतर ही योजना अजित पवार यांच्या विभागाने रोखल्याचा दादा भुसे यांचा आरोप आहे. या योजनेवर १ लाख ६ हजार रुपये खर्च होत होता आता तो १२ लाख ९६ हजार प्रस्तावित आहे. विद्यार्थी बाहेरुन हा प्रकल्प बनवुन आणतील असा वित्त व नियोजन विभागाचा शेरा आहे. त्यामुळे आता हा प्रस्ताव थेट मंत्री मंडळ बैठकीत घेऊन येणार असल्याची माहिती दादा भुसे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर दिली. विज्ञान वारी योजनेत अजित पवारांचा वित्त विभागच कशी आडकाठी निर्माण करतोय, असं अप्रत्यक्ष सांगण्याचा प्रयत्न दादा भुसे यांनी केला. मुख्यमंत्री विज्ञान वारी योजना या वर्षापासून सुरू होणार का? असा प्रश्न देवयानी फरांदे यांनी विचारला. 

लॉजिक काय लावले?-दादा भुसे

तुम्ही शिक्षण मंत्र्यांनी हा प्रस्ताव रोखला का? असे सभागृहात भासवत आहात. हा प्रस्ताव सुरुवातीला आल्यानंतर 5 हजार रुपयांचे प्राथमिक बक्षीस होते.भेदाभेद होउ नये म्हणून आदिवासी व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मदत मिळावी म्हणून प्रस्ताव पाठवला होता.या विषयासाठी 1 लाख 6 हजार रुपये खर्च होत होते. पण आता 12 लाख 96 हजार रुपये प्रस्तावित खर्च आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देतो, नियोजन विभागाने शेरे मारले आहेत. कारणमिमांसा सह स्पष्टीकरण मागितले आहे नियोजन विभागाने तुम्ही बक्षीसाच्या रक्कमेसाठी लॉजिक काय लावले? असा ही सवाल वित्त विभागाने उपस्थित केला

प्रस्ताव का दिला नाही?-अमित साटम 

मुख्यमंत्री विज्ञान वारी योजना सुरु करण्याचे पत्र माझ्याकडे आहे.४ जूनचे पत्र आहे. राज्य मंत्री यांनी पत्र दिले होते.मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिलेय तरी ६ महिने होऊनही प्रस्ताव का दिला नाही? हा माझा प्रश्न आहे

पंकज भोयर काय म्हणाले?

विज्ञान व तंत्रज्ञानाची आवड विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण व्हावी म्हणून ही योजना आणलीइस्त्रो व नासा याठिकाणी विद्यार्थी पाठवण्याचा प्रस्ताव आपण दिला. संबंधित विभागाला मुख्यमंत्र्यांनी आदेशित केले. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.नागपूर, मुंबई येथील सायन्स सेंटर, इस्त्रो व नासा येथे विद्यार्थ्यांना पाठविण्यात येईल.पर्यावरण बाबत आवड निर्माण होण्यासाठी मुख्यमंत्री ज्ञान पत्र योजना आणली. वापरलेल्या पुस्तकांवर रिसायकलिंग करून पुन्हा ती वापरता येतील.6 महिन्यांपासून हा प्रस्तावित आहे. तो लवकरच कार्यान्वित केले जाईल

नाना पटोले काय म्हणाले?

योजनांचा फुटबॉल कसा होतो, हे या सरकारमध्ये दिसत आहे. तीन पक्षाचे सरकार चालले आहे. हे आपापसात भांडत आहेत.सभागृहात चालले ते निदर्शनास आणून देतो. मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा, असे नाना पटोले म्हणाले. 

FAQ 

१. प्रश्न : मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी योजना नेमकी काय आहे?

उत्तर : ही योजना विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची आवड निर्माण करण्यासाठी आहे. यात निवडक विद्यार्थ्यांना नागपूर-मुंबईतील सायन्स सेंटर, इस्रो आणि नासासारख्या ठिकाणी अभ्यास दौऱ्यावर पाठवले जाईल. पर्यावरण जागरूकतेसाठीही मुख्यमंत्री ज्ञान पत्र योजना आहे, ज्यात वापरलेल्या पुस्तकांचे रिसायकलिंग करून ते पुन्हा वापरता येतील. या योजनेचा खर्च आधी १ लाख ६ हजार रुपये होता, आता तो १२ लाख ९६ हजार रुपये प्रस्तावित आहे.

२. प्रश्न : या योजनेची अंमलबजावणी का थांबली आहे?

उत्तर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली तरी ६ महिने होऊनही योजना सुरू झाली नाही. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या वित्त व नियोजन विभागावर रोखल्याचा आरोप केला. विभागाने खर्चाच्या वाढीचे लॉजिक आणि स्पष्टीकरण मागितले आहे. विद्यार्थी स्वतः बाहेरून प्रकल्प बनवून आणतील असा शेरा मारला आहे. आता हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडला जाईल.

३. प्रश्न : योजनेवरून सरकारमधील नेते का भांडत आहेत?

उत्तर : नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी योजनेच्या उशिराबाबत प्रश्न उपस्थित केला, तर दादा भुसे यांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली आणि अजित पवारांच्या विभागावर निशाणा साधला. आमदार अमित साटम यांनी ४ जूनच्या पत्राचा उल्लेख करत प्रस्ताव का दिला नाही असा सवाल केला. काँग्रेसचे नाना पटोले म्हणाले, “तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये योजनांचा फुटबॉल होतो, नेते आपापसात भांडत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा.”

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

