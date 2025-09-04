Exclusive: सरकार ओबीसींची दिशाभूल करतंय, छगन भुजबळांकडून घरचा आहेर; दबावाखाली येऊन...'

Chhagan Bhujbal: मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबद्दल सरकारच्या भूमिकेवर राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी टीका केलीय. झी 24 तासच्या विशेष कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी आपली भूमिका मांडली. तुम्ही एका बाजुला सांगता ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. पण दुसऱ्या बाजुने इतरांना घुसवताय. ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये ते वाटेकरी होणार. मराठा आणि कुणबी हे वेगळे समाज आहेत हे हायकोर्ट,सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागस नाही हे आयोगानेही सांगितलं. आम्ही आधी कुणबी होतो, आम्हाला आरक्षण द्या अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यांच्या नोंदी तपासल्या. नोंदी असतील तर त्यांना घ्या. मराठा समाज आरक्षण मागतोय. राजस्थान, गुजरातमध्ये आरक्षणावर लढाई सुरु होत्या. त्यावेळी मोदींनी ईडब्ल्यूएस कायदा आणला. यात 10 टक्के आरक्षण आहे. 10 पैकी 8 टक्के मराठा समाजाला मिळाले. तरी त्यांनी सांगितलं 10 टक्केच हवंय. 10 टक्के दिलं. मराठा आणि ओबीसीतूनही त्यांना आरक्षण हवंय, असे ते म्हणाले.
घाई घाईने निर्णय घेतलेयत. यात हरकती सुरचना मागवले गेले नाहीत. असे निर्णय समिती घेऊ शकत नाही. कुणबी आणि मराठा हे वेगळे आहेत हे स्पष्ट आहे. शिंदे समितीने हे शोधल्याचे ते म्हणाले.
हैदराबाद आरक्षणात नोंद असेल तर त्याला फायदा मिळेल. नसेल तर त्यासाठी प्रक्रिया आहे. अन्यथा मागच्या दारानं एन्ट्री होईल. मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र हवं असेल तर प्रक्रिया करण्यास सांगितलंय. हे सर्व आले तर आरक्षण संपून जाईल. सरकार ओबीसींची दिशाभूल करतंय. मला याचं स्पष्टीकरण हवंय, असे छनग भुजबळ म्हणाले. यात स्पष्टता आणण्यासाठी हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टमध्ये जाव लागेल.आम्ही इथे काय बसणार नाही. पुढे याचा गैरवापर होईल, असेही ते म्हणाले.
ही माझी पक्षीय भूमिका नसून सामाजिक भूमिका आहे. हा प्रश्न समाजिक आहे. मी या समाजाचा आहे. 35 वर्षे मी या समाजासाठी लढतोय. कोर्टातच मला स्पष्टता मिळेल. मी मुख्यमंत्री, सरकारच्या विरोधात नाही. समिती असा निर्णय घेऊ शकत नाही,याबद्दल मला शंका असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
सरकारने दबावाखाली निर्णय घेतला. 2-2 जीआर असं होतं काय? एखादा जीआर बदलायला आठवडा लागतो. त्यांना बसवून ठेवतात आणि नवीन जीआर घेऊन येतात. हा समाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे. हा आर्थिक सक्षमीकरणाचा कार्यक्रम नाही, असेही ते म्हणाले.