English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच एकाच वेळी मोठी भरती; 'अनुकंपा'च्या 10 हजार जागा भरणार

'अनुकंपा'च्या 10 हजार जागा भरल्या जाणार आहेत.  राज्याच्या इतिहासात प्रथमच एकाच वेळी मोठी भरती होणार आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Sep 5, 2025, 11:51 PM IST
महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच एकाच वेळी मोठी भरती; 'अनुकंपा'च्या 10 हजार जागा भरणार

Maharashtra government Job : महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच एकाच वेळी मोठी भरती होणार आहे. 'अनुकंपा'च्या 10 हजार जागा भरल्या जाणार आहेत. यामुळे 'अनुकंपा' भरतीत नोकरीच्या प्रतिक्षेत असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. लकरच याची भरती प्रक्रिया सुरु होणार आहे. या वर्षा अखरेीस सर्व पदे भरली जाणार आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य सरकारच्या भरती प्रक्रियेत दुर्लक्षित असलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीचा अनुशेष येत्या १५ सप्टेंबरपर्यंत भरण्यात येणार आहे. राज्यभरातील विविध विभागांमध्ये असलेला सुमारे १० हजार जागांचा अनुकंपा तत्त्वावरील अनुशेष या मोहिमेमुळे भरला जाणार आहे. कायदेशीर आणि किचकट सरकारी नियमांमध्ये अडकलेली अनुकंपा भरती प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभागाने

केवळ एका सुटसुटीत आदेशात आणून बसवली आहे. कित्येक वर्षे रखडलेल्या नऊ हजार ६५८ अनुकंपाच्या नियुक्त्या येत्या १५ सप्टेंबरपर्यंत करण्याचे विभागाने आदेशच काढले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात एकाच वेळी अनुकंपाची भरती राज्याच्या इतिहासात प्रथमच होणार आहे. 

'ड' वर्गासाठी अट शिथिल

अलिकडच्या काळात 'ड' वर्गाच्या जागा बाह्य संस्थांमार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जात असत. त्यामुळे 'ड' वर्गाची प्रतीक्षा यादी लांबतच होती. अखेरीस नवीन आदेशानुसार गट 'क' साठी सरळसेवा कोट्यातील रिक्त पदांच्या 20 टक्के, गट 'ड'साठी दोन वर्षांसाठी २० टक्के मयदिची अट शिथिल करण्यात आली असून रद्द करण्यात आलेली पदे पुनरुज्जीवित करून त्या जागांवर नियुक्त्या देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने नवीन प्रशासकीय सुधारणांची चौकट तयार करण्यासाठी तमिळनाडू, ओडिशा, बिहार आणि गुजरातमध्ये लागू केलेल्या प्रशासकीय सुधारणांचादेखील अभ्यास केला आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Maharashtra Government JobMaharashtra government will fill 10 thousand seats of AnukampaMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार नोकरी

इतर बातम्या

12 हजार कोटींचा ड्रग्ज कारखाना पकडला,मीरा भाईंदर पोलिसांची...

मुंबई बातम्या