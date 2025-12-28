English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
उरले शेवटचे 3 दिवस... 5 मिनिटात होणारं हे काम केलं नाही तर बसेल मोठा आर्थिक फटका

Government Schemes Update: यापूर्वी सरकारने याच कामासाठी नोव्हेंबरच्या मध्यातील तारीख अंतिम मुदत म्हणून दिली होती. मात्र नंतर त्यामध्येही वाढ करण्यात आलेली. आता मात्र योजनेतील लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल असं दिसत नाही.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 28, 2025, 01:22 PM IST
लाखो लाभार्थ्यांना फटका बसण्याची शक्यता (प्रातिनिधिक फोटो)

Ladki Bahin Yojana Update:  मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून वेळ वाढवून दिला जाणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे. ई-केवायसीसाठी 31 डिसेंबरची अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळेच आता या ई-केवायसीची मुदत संपायला केवळ 3 दिवस शिल्लक आहेत. लाभार्थ्यांनी 31 डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करणं बंधनकारक आहे. ई-केवायसीची अंतिम मुदत यापूर्वी नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत निश्चित करण्यात आलेले. मात्र लाभार्थ्यांनी तांत्रिक अडचणी आणि अडथळे येत असल्याने त्यामध्ये दीड महिन्यांनी वाढ करुन ती 31 डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली होती. आता ही मुदतही संपत असून भविष्यात ती वाढवून दिली जाणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे.

किती जणींनी पूर्ण केलं ई-केवायसी?

विधानसभा निवडणुकीपासून ते अगदी काल-परवा निकाल लागलेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपालिका निवडणुकींमध्येही महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेमधून ई-केवायसी पूर्ण न केल्याचा ठपका ठेऊन 40 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना वगळं जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.  राज्य सरकारकडून या योजनेतील पात्र महिलांसाठी 31 डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. राज्य महिला व बालविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीं दिलेल्या माहितीनुसार, 22 डिसेंबरपर्यंत केवळ 1 लाख 60 हजार महिलांनीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याने या योजनेतील 40 लाख लाभार्थी अपात्र होऊ शकतात.

का करुन घेतलं जातंय ई-केवायसी?

या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवी खाती असल्याचं समोर आल्यानंतर राज्य महिला व बालविकास विभागाकडून या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार 18 नोव्हेंबरपर्यंत लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र राज्यात अनेक ठिकाणी उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि इतर अनेक कारणे लक्षात घेता ई केवायसीसाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

ई-केवायसी कुठे करता येईल?

ई-केवायसी पडताळणी आधारवर-आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया आहे. ही पडताळणी योजनेच्या लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित करण्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. ई-केवायसीच्या माध्यमातून योग्य व्यक्तींपर्यंत मदत पोहचत असल्याचं शासनाकडून सुनिश्चित केलं जात आहे. ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास लाभार्थी महिलांचे योजनेचे हप्ते थांबू शकतात. सध्या, ई-केवायसीमध्ये चूक झाल्यास एकदाच दुरुस्ती करण्याची संधी उपलब्ध आहे. लाभार्थ्यांना ई-केवायसीअंतर्गत त्यांची माहिती अपडेट करता येणार आहे. योजनेची अधिकृत वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in वर अधिक माहिती उपलब्ध आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ladki Bahin YojanamaharashtraMaharashtra Government

