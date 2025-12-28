उरले शेवटचे 3 दिवस... 5 मिनिटात होणारं हे काम केलं नाही तर बसेल मोठा आर्थिक फटका

Ladki Bahin Yojana Update: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून वेळ वाढवून दिला जाणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे. ई-केवायसीसाठी 31 डिसेंबरची अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळेच आता या ई-केवायसीची मुदत संपायला केवळ 3 दिवस शिल्लक आहेत. लाभार्थ्यांनी 31 डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करणं बंधनकारक आहे. ई-केवायसीची अंतिम मुदत यापूर्वी नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत निश्चित करण्यात आलेले. मात्र लाभार्थ्यांनी तांत्रिक अडचणी आणि अडथळे येत असल्याने त्यामध्ये दीड महिन्यांनी वाढ करुन ती 31 डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली होती. आता ही मुदतही संपत असून भविष्यात ती वाढवून दिली जाणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
विधानसभा निवडणुकीपासून ते अगदी काल-परवा निकाल लागलेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपालिका निवडणुकींमध्येही महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेमधून ई-केवायसी पूर्ण न केल्याचा ठपका ठेऊन 40 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना वगळं जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारकडून या योजनेतील पात्र महिलांसाठी 31 डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. राज्य महिला व बालविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीं दिलेल्या माहितीनुसार, 22 डिसेंबरपर्यंत केवळ 1 लाख 60 हजार महिलांनीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याने या योजनेतील 40 लाख लाभार्थी अपात्र होऊ शकतात.
या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवी खाती असल्याचं समोर आल्यानंतर राज्य महिला व बालविकास विभागाकडून या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार 18 नोव्हेंबरपर्यंत लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र राज्यात अनेक ठिकाणी उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि इतर अनेक कारणे लक्षात घेता ई केवायसीसाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
ई-केवायसी पडताळणी आधारवर-आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया आहे. ही पडताळणी योजनेच्या लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित करण्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. ई-केवायसीच्या माध्यमातून योग्य व्यक्तींपर्यंत मदत पोहचत असल्याचं शासनाकडून सुनिश्चित केलं जात आहे. ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास लाभार्थी महिलांचे योजनेचे हप्ते थांबू शकतात. सध्या, ई-केवायसीमध्ये चूक झाल्यास एकदाच दुरुस्ती करण्याची संधी उपलब्ध आहे. लाभार्थ्यांना ई-केवायसीअंतर्गत त्यांची माहिती अपडेट करता येणार आहे. योजनेची अधिकृत वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in वर अधिक माहिती उपलब्ध आहे.