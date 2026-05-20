/Maharashtra DA News: महाराष्ट्रातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; रखडलेली DA थकबाकी देण्याचा निर्णय; महागाई भत्ता पगारात कधी जमा होणार?

Maharashtra Government On DA Arrears: रखडलेला महागाई भत्ता थकबाकी मिळाल्यामुळे कर्मचारी वर्गाला आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात झालेली ही वाढ त्यांच्या दैनंदिन जीवनासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
Maharashtra Government On DA Arrears: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. 5वा, 6वा आणि 7वा वेतन आयोग लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांची रखडलेली महागाई भत्ता म्हणजेच डीए थकबाकी देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिलीय. यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून सुमारे 800 कोटी रुपयांचा खर्च होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मे 2026 च्या पगारासोबत ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. काय झालाय निर्णय? याचा कर्मचाऱ्यांवर कसा परिणाम होणारेय? सविस्तर जाणून घेऊया.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा विविध वेतन आयोगांतर्गत वेतन घेणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. नोव्हेंबर 2025, डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होती. अखेर वित्त विभागाकडून स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) जारी करून या थकबाकीच्या वितरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर जवळपास 800 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. मात्र वाढती महागाई, घरगुती खर्च आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे. कर्मचारी संघटनांकडूनही दीर्घकाळ या मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू होता.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही थकबाकी मे महिन्याच्या वेतनासोबत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाऊ शकते. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मोठी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. महागाईच्या काळात हा पैसा घरखर्च, कर्जफेड किंवा बचतीसाठी उपयोगी पडणार असल्याची चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू आहे.
फक्त कार्यरत कर्मचारीच नव्हे तर निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. सुधारित महागाई राहत (Dearness Relief) दर जानेवारी 2026 पासून लागू करण्यात आला आहे. काही प्रकरणांमध्ये 60 टक्क्यांपर्यंत DR लागू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या मासिक उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
महागाई भत्ता (DA) हा सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना वाढत्या महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी दिला जाणारा अतिरिक्त आर्थिक लाभ असतो. केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार राज्य सरकार वेळोवेळी DA मध्ये वाढ करत असते. सामान्यतः वर्षातून दोन वेळा — जानेवारी आणि जुलैमध्ये — महागाई भत्त्याचा आढावा घेतला जातो.यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने 5व्या वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांसाठी DA मध्ये 12 टक्क्यांची वाढ केली होती. त्यावेळी DA दर 443 टक्क्यांवरून 455 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. त्या वाढीची थकबाकीही संबंधित कालावधीसाठी रोख स्वरूपात देण्यात आली होती.
सरकारच्या निर्णयानंतर कर्मचारी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. वाढती महागाई, घरभाडे, शिक्षण खर्च आणि आरोग्य खर्चामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याची भूमिका संघटनांनी मांडली होती. त्यामुळे रखडलेली DA थकबाकी मिळाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. आगामी काळात 8व्या वेतन आयोगाबाबतही कर्मचारी वर्गाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.