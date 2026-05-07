/महाराष्ट्र सरकारचा 1 निर्णय अन् शिक्षकांना शिकवण्यासोबतच दरवर्षी 50 तास करावे लागणार 1 काम, विद्यार्थ्यांवर कसा परिणाम?

Teacher Quality Training: महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण म्हणजेच एनईपी 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणीचा भाग म्हणून आता राज्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांना, मुख्याध्यापकांना आणि पर्यवेक्षकांना दरवर्षी 50 तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण (CPD) पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. काय आहे केवळ वर्गात शिकवणे पुरेसे नसून, बदलत्या काळानुसार शिक्षकांनी स्वतःला अद्ययावत ठेवणे अनिवार्य असल्याचे या निर्णयाद्वारे अधोरेखित करण्यात आले आहे. नेमका निर्णय? याचा विद्यार्थ्यांवर कसा होणार परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.
शिक्षकी पेशा हा केवळ माहिती देण्याचे साधन न राहता, तो विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला पैलू पाडणारा संस्कारक्षम प्रवास असावा, असा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (SCERT) स्पष्ट केले आहे की, शिक्षकांना दरवर्षी 50 तास स्वतःच्या कौशल्यांच्या वाढीसाठी द्यावे लागतील. यामध्ये तंत्रज्ञान, अध्यापन पद्धती आणि मानसशास्त्र अशा विविध विषयांचा समावेश असेल.
हा नियम केवळ प्राथमिक किंवा माध्यमिक स्तरापुरता मर्यादित नाही. शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसह सर्व खासगी अनुदानित शाळांमधील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षकांना या चौकटीत आणले आहे. मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षकीय यंत्रणेलाही यातून सूट देण्यात आलेली नाही, जेणेकरून शालेय व्यवस्थापनात एकसमानता आणि गुणवत्ता येईल.
शिक्षकांच्या सोयीसाठी आणि प्रशिक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी हे प्रशिक्षण 'हायब्रिड' स्वरूपात असेल. काही तास प्रत्यक्ष (ऑफलाईन) कार्यशाळांद्वारे पूर्ण करावे लागतील, तर काही भाग डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून (ऑनलाईन) पूर्ण करता येईल. यामुळे दुर्गम भागातील शिक्षकांनाही जागतिक दर्जाचे ज्ञान मिळवणे सुलभ होणार आहे.
21 व्या शतकातील आव्हाने पेलण्यासाठी शिक्षकांना सज्ज करणे हा या प्रशिक्षणाचा केंद्रबिंदू आहे. केवळ पाठ्यपुस्तकातील धडे न शिकवता, 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI), नाविन्यपूर्ण मूल्यमापन पद्धती आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी, यावर या प्रशिक्षणात भर दिला जाणार आहे. हे प्रशिक्षण शिक्षकांना 'डिजिटल साक्षर' बनवण्यास मदत करेल.
हे 50 तासांचे प्रशिक्षण केवळ औपचारिकता न राहता, ते शिक्षकांच्या सेवापुस्तकात आणि गोपनीय अहवालात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. शिक्षकांनी घेतलेल्या परिश्रमांचे मोजमाप व्हावे आणि त्यातून विद्यार्थ्यांच्या निकालात सकारात्मक बदल दिसावेत, अशी सरकारची धारणा आहे. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण होईल.
राज्याच्या शिक्षण विभागाने घेतलेला हा निर्णय महाराष्ट्राला शैक्षणिक क्षेत्रात 'नंबर वन' बनवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. जेव्हा शिक्षक स्वतः शिकण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवतो, तेव्हाच तो विद्यार्थ्यांना उत्तम प्रकारे घडवू शकतो. सुट्ट्यांच्या कालावधीत किंवा शैक्षणिक सत्रात नियोजित पद्धतीने हे प्रशिक्षण राबवले जाणार आहे, ज्यामुळे शाळांच्या नियमित कामकाजात अडथळा येणार नाही.राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे केवळ प्रशिक्षणाचा आकडा नसून, तो राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याची पायाभरणी आहे. "शिकणारा शिक्षकच उत्तम शिकवू शकतो" या उक्तीनुसार आता महाराष्ट्रातील शाळांची कवाडे नवीन ज्ञानासाठी अधिक रुंदावणार आहेत.