महाराष्ट्रातील 30 आमदार आणि कॅबिनेट मंत्र्यांच्या नावाची चर्चा; कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात सरकार पडू शकते? NCP च्या नेत्याचा खळबजनक दावा

Captain Ashok Kharat Case : कथित भोंदू बाबा कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. अनेक लैंगिक महिलांचे शोषण केल्याचा आरोप खरातवर आहे. महाराष्ट्रातील अनेक बडे नेते अशोक खरात याच्या संपर्कात होते. अशोक खरात प्रकरणात महाराष्ट्रातील 30 आमदार आणि कॅबिनेट मंत्र्यांच्या नावाची चर्चा आहे. कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात सरकार पडू शकते? असं मोठं विधान राष्ट्रवादीचे शरद पवार गटाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी केलं आहे. खडसे यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
अशोक खरात प्रकरणात रोज नव नवीन खुलासे आणि धक्कादायक अपडेट समोर येत आहे. अशातच एकनाथ खडसे यांनी केलेल्या दाव्यामुळे खळबळ माजली आहे. अशोक खरात प्रकरणात अनेक राजकीय बड्या नेत्यांचा सहभाग असल्याचे सिद्ध झाल्यास सरकार देखील कोसळू शकतं असं मोठं विधान राष्ट्रवादीचे शरद पवार गटाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी केलं आहे.
अशोक चव्हाण प्रकरण हे खूप मोठे प्रकरण आहे. संजय राऊत यांनी सांगितल्यानुसार खरात यांना संपवले जाऊ शकत, असं देखील आमदार एकनाथ खडसे यांनी म्हंटले आहे. अशी जी मोठी कांड असतात त्याला काही ना काही कारण दाखवून प्रकरण संपवलं देखील जाऊ शकतं असा गंभीर संशय देखील एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केला आहे
या प्रकरणात ज्या 30 पेक्षा जास्त आमदार तसेच कॅबिनेट मंत्र्यांच्या नावाची चर्चा आहे त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे सिद्ध झाल्यास राज्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप होवू शकतो असा मोठा दावा खडसेंनी केला आहे. खरोखर राजकारणातली अशी मोठी परिस्थिती निर्माण झाली तर सरकार देखील कोसळू शकतं, बदलू शकत असा अंदाज देखील एकनाथ खडसेंनी व्यक्त केला आहे. अशोक खरात प्रकरणावर जळगावात माध्यमांशी बोलताना एकनाथ खडसे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
अशोक खरातला 39 आमदार भेटले मात्र, माझंच नाव का समोर येतंय? असा सवाल मंत्री दीपक केसरकर यांनी उपस्थित केला होता. नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन सुषमा अंधारे यांनी दीपक केसरकर यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. भांडाफोडची भाषा करणा-या केसरकरांनी भांडाफोड करुन खरातच्या संपर्कातील 39 आमदार, 9 मंत्री आणि अधिका-यांची नावं उघड करायचं आवाहनही अंधारे यांनी दिलं. तर सतत खरात, केसरकर, चाकणकरांसोबत दिसणा-या नामकर्ण एकनाथ आवारे याचा केसरकरांशी नेमका संबंध काय असा प्रश्नही अंधारेंनी केला. त्याचवेळी मंत्री, अधिका-यांचा काळा पैसा आवारे व्हाईट करुन देत होता असा दावाही त्यांनी केला. दरम्यान, खरातच्या मुलीच्या लग्नात नेतेमंडळीनी हजेरी लावल्याची चर्चा आहे. लग्नपत्रितेत राजकीय नेत्यांची नाव आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची नाव आहे. नाव असलेले काही नेते लग्नाला हजर होते अशी देखील चर्चा आहे.