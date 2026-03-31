English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्रातील 30 आमदार आणि कॅबिनेट मंत्र्यांच्या नावाची चर्चा; कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात सरकार पडू शकते? NCP च्या नेत्याचा खळबजनक दावा

महाराष्ट्रातील 30 आमदार आणि कॅबिनेट मंत्र्यांच्या नावाची चर्चा; कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात सरकार पडू शकते? NCP च्या नेत्याचा खळबजनक दावा

कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात महाराष्ट्रातील 30 आमदार आणि कॅबिनेट मंत्र्यांच्या नावाची चर्चा आहे.  कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात सरकार पडू शकते असा खळबळजनक दावा  NCP च्या नेत्याने केला आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Mar 31, 2026, 08:29 PM IST
महाराष्ट्रातील 30 आमदार आणि कॅबिनेट मंत्र्यांच्या नावाची चर्चा; कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात सरकार पडू शकते? NCP च्या नेत्याचा खळबजनक दावा

Captain Ashok Kharat Case : कथित भोंदू बाबा  कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. अनेक लैंगिक महिलांचे शोषण केल्याचा आरोप खरातवर आहे. महाराष्ट्रातील अनेक बडे नेते अशोक खरात याच्या संपर्कात होते. अशोक खरात प्रकरणात महाराष्ट्रातील 30 आमदार आणि कॅबिनेट मंत्र्यांच्या नावाची चर्चा आहे. कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात सरकार पडू शकते? असं मोठं विधान राष्ट्रवादीचे शरद पवार गटाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी केलं आहे. खडसे यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अशोक खरात प्रकरणात रोज नव नवीन खुलासे आणि धक्कादायक अपडेट समोर येत आहे. अशातच  एकनाथ खडसे यांनी केलेल्या दाव्यामुळे खळबळ माजली आहे.   अशोक खरात प्रकरणात अनेक राजकीय बड्या नेत्यांचा सहभाग असल्याचे सिद्ध झाल्यास सरकार देखील कोसळू शकतं असं मोठं विधान राष्ट्रवादीचे शरद पवार गटाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी केलं आहे.

हे देखील वाचा... कॅप्टन अशोक खरात याच्या एका स्टेटमेटमुळे तपासात धक्कादायक ट्विस्ट! ऑफिस बॉय नीरज जाधवबाबत खळबळजनक दावा

अशोक चव्हाण प्रकरण हे खूप मोठे प्रकरण आहे. संजय राऊत यांनी सांगितल्यानुसार खरात यांना संपवले जाऊ शकत, असं देखील आमदार एकनाथ खडसे यांनी म्हंटले आहे. अशी जी मोठी कांड असतात त्याला काही ना काही कारण दाखवून प्रकरण संपवलं देखील जाऊ शकतं असा गंभीर संशय देखील एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केला आहे
या प्रकरणात ज्या 30 पेक्षा जास्त आमदार तसेच कॅबिनेट मंत्र्यांच्या नावाची चर्चा आहे त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे सिद्ध झाल्यास राज्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप होवू शकतो असा मोठा दावा खडसेंनी केला आहे.  खरोखर राजकारणातली अशी मोठी परिस्थिती निर्माण झाली तर सरकार देखील कोसळू शकतं, बदलू शकत असा अंदाज देखील एकनाथ खडसेंनी व्यक्त केला आहे. अशोक खरात प्रकरणावर जळगावात माध्यमांशी बोलताना एकनाथ खडसे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

अशोक खरातला 39 आमदार भेटले

अशोक खरातला 39 आमदार भेटले मात्र, माझंच नाव का समोर येतंय? असा सवाल मंत्री दीपक केसरकर यांनी उपस्थित केला होता.  नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन सुषमा अंधारे यांनी दीपक केसरकर यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. भांडाफोडची भाषा करणा-या केसरकरांनी भांडाफोड करुन खरातच्या संपर्कातील 39 आमदार, 9 मंत्री आणि अधिका-यांची नावं उघड करायचं आवाहनही अंधारे यांनी दिलं. तर सतत खरात, केसरकर, चाकणकरांसोबत दिसणा-या नामकर्ण एकनाथ आवारे याचा केसरकरांशी नेमका संबंध काय असा प्रश्नही अंधारेंनी केला. त्याचवेळी मंत्री, अधिका-यांचा काळा पैसा आवारे व्हाईट करुन देत होता असा दावाही त्यांनी केला. दरम्यान, खरातच्या मुलीच्या लग्नात नेतेमंडळीनी हजेरी लावल्याची चर्चा आहे.  लग्नपत्रितेत राजकीय नेत्यांची नाव आहेत.  सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची नाव आहे.  नाव असलेले काही नेते लग्नाला हजर होते अशी देखील चर्चा आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Maharashtra government may fall30 MLAs and Cabinet Ministers name in Captain Ashok Kharat Caseclaim by MLA Eknath Khadseकॅप्टन अशोक खरात प्रकरणएकनाथ खडसे

इतर बातम्या

CSK VS RR सामन्यानंतर IPL 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठा...

स्पोर्ट्स