Maharashtra Government Gram Panchayat Election: राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत संपत आहे. तसंच ज्या नवीन ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या आहेत, त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचा अधिकृत कार्यक्रम राज्य शासनाने जाहीर केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 18, 2026, 12:11 PM IST
महाराष्ट्रात पुन्हा उडणार निवडणुकीचा धुरळा! सरकारकडून प्रभाग रचनेचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर

Maharashtra Government Gram Panchayat Election: राज्यात नुकत्याच जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्याआधी महापालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम पाहायला मिळाला. दरम्यान आता राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकांचा धुरळा उडणार असं दिसत आहे. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत संपत आहे. तसंच ज्या नवीन ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या आहेत, त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचा अधिकृत कार्यक्रम राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार येत्या 20 फेब्रुवारीपासून प्रभाग रचनेचे काम सुरू होणार असून, ग्रामपंचायतींची प्रारूप प्रभाग रचना 4 एप्रिल 2026 रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या या कार्यक्रमामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. प्रभाग रचनेची प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पार पडणार आहे. त्यामध्ये प्रारूप प्रभाग रचना तयार करणे, त्यावर हरकती व सूचना मागविणे आणि प्रभाग रचना अंतिम करणे यांचा समावेश आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

तहसीलदार गुगल अर्थच्या मदतीने 20 फेब्रुवारीपर्यंत गावांचे नकाशे अंतिम करतील. तलाठी आणि ग्रामसेवक 27 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत संयुक्त प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रभाग व त्यांच्या सीमा निश्चित करतील. त्यानंतर ३ मार्चपर्यंत गटविकास अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांच्या समावेश असलेली तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रारूप प्रभाग रचनेची तपासणी करेल. ही समिती 11 मार्चपर्यंत प्रारूप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेसाठी पाठवेल.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संक्षिप्त तपासणीनंतर 23 मार्च 2026 पर्यंत राज्य निवडणूक आयोग या प्रस्तावाला मान्यता देईल, असे ग्रामविकास विभागाने म्हटले आहे. याबाबतचे आदेश ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव वर्षा भरोसे यांनी जारी केले आहेत.

अंतिम प्रभाग रचना 4 मे रोजी प्रसिद्ध

ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेबाबत हरकती मागविण्यासाठी 7 एप्रिल 2026 रोजी तहसीलदार जाहीर सूचना प्रसिद्ध करतील. नागरिकांना आपल्या हरकती 13 एप्रिल 2026 पर्यंत नोंदवता येतील. त्यानंतर 16 एप्रिलपर्यंत प्राप्त हरकती उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर केल्या जातील. प्राप्त हरकतींवर 21 एप्रिल 2026 पर्यंत उपविभागीय अधिकारी सुनावणी घेतील. जिल्हाधिकारी सर्व प्रस्तावांची पडताळणी करून 28 एप्रिल 2026 पर्यंत प्रभाग रचना अंतिम करतील आणि ती राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केली जाईल. दि. 4 मे 2026 रोजी अंतिम प्रभाग रचना जिल्हाधिकारी प्रसिद्ध करणार आहेत.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Maharashtra GovernmentGram Panchayat Electionग्रामपंचायत निवडणूकमहाराष्ट्र सरकार

