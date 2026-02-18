महाराष्ट्रात पुन्हा उडणार निवडणुकीचा धुरळा! सरकारकडून प्रभाग रचनेचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर

Maharashtra Government Gram Panchayat Election: राज्यात नुकत्याच जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्याआधी महापालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम पाहायला मिळाला. दरम्यान आता राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकांचा धुरळा उडणार असं दिसत आहे. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत संपत आहे. तसंच ज्या नवीन ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या आहेत, त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचा अधिकृत कार्यक्रम राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार येत्या 20 फेब्रुवारीपासून प्रभाग रचनेचे काम सुरू होणार असून, ग्रामपंचायतींची प्रारूप प्रभाग रचना 4 एप्रिल 2026 रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या या कार्यक्रमामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. प्रभाग रचनेची प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पार पडणार आहे. त्यामध्ये प्रारूप प्रभाग रचना तयार करणे, त्यावर हरकती व सूचना मागविणे आणि प्रभाग रचना अंतिम करणे यांचा समावेश आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
तहसीलदार गुगल अर्थच्या मदतीने 20 फेब्रुवारीपर्यंत गावांचे नकाशे अंतिम करतील. तलाठी आणि ग्रामसेवक 27 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत संयुक्त प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रभाग व त्यांच्या सीमा निश्चित करतील. त्यानंतर ३ मार्चपर्यंत गटविकास अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांच्या समावेश असलेली तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रारूप प्रभाग रचनेची तपासणी करेल. ही समिती 11 मार्चपर्यंत प्रारूप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेसाठी पाठवेल.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संक्षिप्त तपासणीनंतर 23 मार्च 2026 पर्यंत राज्य निवडणूक आयोग या प्रस्तावाला मान्यता देईल, असे ग्रामविकास विभागाने म्हटले आहे. याबाबतचे आदेश ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव वर्षा भरोसे यांनी जारी केले आहेत.
ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेबाबत हरकती मागविण्यासाठी 7 एप्रिल 2026 रोजी तहसीलदार जाहीर सूचना प्रसिद्ध करतील. नागरिकांना आपल्या हरकती 13 एप्रिल 2026 पर्यंत नोंदवता येतील. त्यानंतर 16 एप्रिलपर्यंत प्राप्त हरकती उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर केल्या जातील. प्राप्त हरकतींवर 21 एप्रिल 2026 पर्यंत उपविभागीय अधिकारी सुनावणी घेतील. जिल्हाधिकारी सर्व प्रस्तावांची पडताळणी करून 28 एप्रिल 2026 पर्यंत प्रभाग रचना अंतिम करतील आणि ती राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केली जाईल. दि. 4 मे 2026 रोजी अंतिम प्रभाग रचना जिल्हाधिकारी प्रसिद्ध करणार आहेत.