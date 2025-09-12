English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मोठी बातमी! मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचा राज्य सरकारचा आदेश

Maratha Agitation:  मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 12, 2025, 08:16 PM IST
मोठी बातमी! मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचा राज्य सरकारचा आदेश
मराठा आंदोलन

Maratha Agitation: मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिलाय.  त्यामुळे मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचा राज्य सरकारचा आदेश देण्यात आलाय. 30 सप्टेंबर पर्यंत चार्जशीट दाखल होईल असे गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. गृह विभागाकडून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

मराठा आंदोलकांविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत ही याचिका दाखल  करण्यात आली होती.   AMY फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.  न्यायालयाला सुट्टी असतानाही या प्रकरणात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली.  मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील मराठा आंदोलानाबाबत कोर्टात खळबळजनक खुलासा. कोर्टाने सरकारला प्रश्न विचारले होते. 

महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण आंदोलनातील सहभागींवरील गुन्ह्यांना माफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गृह विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, ३० सप्टेंबरपर्यंत चार्जशीट दाखल न झालेल्या प्रकरणांमध्ये गुन्हे मागे घेतले जातील. हा निर्णय राजकीय-सामाजिक आंदोलनांना प्रोत्साहन देणारा असून, आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत सरकारची सकारात्मक भूमिका दर्शवतो. मराठा नेते मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनातील हजारो आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे आता माफ होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका आणि तातडीची सुनावणी

मराठा आंदोलनाच्या बेकायदेशीरतेविरोधात AMY फाउंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर न्यायालय सुट्टी असतानाही तात्काळ सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी आंदोलनामुळे मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत झाल्याचा दावा केला. न्यायालयाने आंदोलन हाताबाहेर गेल्याचे निरीक्षण नोंदवले आणि सरकारला कठोर प्रश्न विचारले. मनोज जरांगे आणि विरेंद्र पवार यांना नोटिस बजावण्याचे आदेश दिले, तसेच आंदोलकांच्या नियमभंगाबाबत स्पष्टता मागितली होती.

न्यायालयीन कानउघाडणी आणि तात्काळ आदेश

सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलीच फटकारली होती. दक्षिण मुंबईतील आंदोलकांना हटवण्याचे आणि दोन दिवसांत परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने सांगितले की, उद्याच्या (१३ सप्टेंबर) दुपारी ३ वाजताच्या सुनावणीनंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. आज कोणतेही अंतिम आदेश दिले गेले नाहीत, पण सरकारच्या लापरवाहीवर जोरदार टीका झाली. आंदोलनामुळे रेल्वे, रुग्णालये आणि वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली होती.

३०-३१ ऑगस्टचे परवानगीविरहित आंदोलन

महाधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांनी कोर्टात स्पष्ट केले होते की, ३० आणि ३१ ऑगस्टला मराठा आंदोलनासाठी कोणतीही परवानगी नव्हती. सणासुदीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी बंदोबस्ताचा ताण असताना आंदोलकांनी नियमांचे उल्लंघन केले. परवानगी केवळ एका दिवसासाठी (९ ते ६ वाजे) होती, पण ती पाळली गेली नाही. आत्मदहन, घाण, वाहतूक अडथळा आणि पोलिसांना अडवणे अशा अटींचे भंग झाले. याचिकाकर्त्यांनी सरकारला विचारले की, परवानगी का वाढवली गेली आणि नियम का पाळले गेले नाहीत?

पुरावे सादर आणि राजकीय हस्तक्षेपाचे प्रश्न

वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी कोर्टात आंदोलकांच्या व्हिडिओ आणि फोटोंचा पुरावा सादर केला. सीएसएमटी रेल्वे स्थानक आणि परिसरातील चार मोठ्या रुग्णालयांजवळील गर्दीमुळे आवश्यक सेवा बाधित झाल्याचे सांगितले. सदावर्ते यांनी राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा उपस्थित करत शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षांकडून आंदोलकांना मदत मिळत असल्याचा संशय व्यक्त केला होते. मुख्यमंत्र्यांना शिवीगाळ, सुप्रिया सुळे यांचा ताफा अडवणे आणि महिला पत्रकारांवर गैरवर्तणूक अशा घटनांचा उल्लेख करत सदावर्ते म्हणाले की, हे शांततापूर्ण आंदोलन नाही. सरकारने समिती स्थापन करून मागण्यांचा विचार सुरू केला असून, आंदोलकांशी चर्चा चालू आहे, पण परिस्थिती हाताळण्याबाबत न्यायालयाने सवाल उपस्थित केले होते.

