  महाराष्ट्र बातम्या
धर्मस्वातंत्र्य कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्रात पहिला गुन्हा! धर्म लपवला, घरात घुसून दोनदा बलात्कार केला अन्...

Freedom Of Religion Bill First Case In Maharashtra: कालच यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत या नव्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. नेमकं इगतपुरीमधील हे प्रकरण आहे काय पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 17, 2026, 09:48 AM IST
आरोपीला अटक करण्यात आली आहे (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य वृत्तसंस्था आणि फ्रिपिकवरुन साभार)

Freedom Of Religion Bill First Case In Maharashtra: राज्यात मागील अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेलं धर्मांतरासंदर्भातील नियम आणि निर्बंध घालण्यासाठी 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026' हे विधेयक सोमवारी विधानसभेमध्ये बहुमताने संमत करण्यात आलं. राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत मांडलं होतं. यावर चर्चा करून हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्तावही विधानसभेत मंजूर झाला आहे. या मंजुरीच्या माध्यमातून सदर कायद्याला तत्वत: मान्यता मिळालेली असतानाच या कायद्याअंतर्गत राज्यात पहिला गुन्हा दाखल झाला आहे. हा गुन्हा नाशिकमधील इगतपुरीमध्ये दाखल झाला आहे. 

पहिला गुन्हा इगतपुरीत दाखल होणार

मैत्री करून विश्वास संपादन केल्यानंतर धर्म लपवून फसवणूक करुन अत्याचार केल्याच्या आरोपानंतर धर्मस्वातंत्र्य कायद्याअंतर्गत राज्यातील पहिला गुन्हा इगतपुरीत दाखल होणार आहे. इगतपुरीत अल्पवयीन युवतीवर अत्याचार प्रकरणाने एकच खळबळ उडाली आहे. आरोपीने पीडितेसोबत मैत्री करून विश्वास संपादन केल्यानंतर धर्म लपवून फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 2022 मध्ये युवती अल्पवयीन असताना बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. आरोपीने पीडितेला कपालेश्वर मंदिर परिसरात बोलावून धमकावल्याचा उल्लेख तक्रारीमध्ये आहे. 

नेमकं हे प्रकरण काय?

पीडितेने पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये आरोपीने तिला संपूर्ण कुटुंबाला संपवून टाकू अशी धमकी दिली होती. कुटुंबाला संपवण्याची धमकी देत आपल्यावर अत्याचार करण्यात आल्याचं पीडितेने तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे. आरोपीने घरात कोणीही नसताना बळजबरीने घरात घुसून बालात्कार केल्याचंही पीडितेने म्हटलं आहे. धर्मांतर करण्यासाठी वेळोवेळी आपल्यावर दबाव टाकण्यात आल्याची तक्रार 19 वर्षीय पीडित तरुणीने इगतपुरी पोलीस स्टेशनमध्ये केली आहे. या प्रकरणामध्ये संशयित आरोपी मुस्तफा शेखविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुस्तफा हा नाशिकचा रहिवाशी असून त्याच्याविरोधात पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील कलम 64(2)(d), 329(2), 351(2) लावले आहे. पीडिता अल्पवयीन असताना तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी पोस्को अंतर्गत इगतपुरी येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इगतपुरी पोलिसांकडून तपास सुरु असतानाच आता या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेत राज्यात मंजूर होत असलेला धर्मस्वातंत्र्य कायद्यातील कलमं लावण्यात येणार असल्याचे समजते.

या कायद्यात काय आहे? याचा हेतू काय? फडणवीसांनीच सांगितलं

धर्मस्वातंत्र्य विधेयक आणणारे आपले हे पहिले राज्य नाही, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी या विधेयकासंदर्भात सरकारची भूमिका विधानसभेच्या सभागृहात स्पष्ट करताना सांगितलं. "राज्यात अनेक वेळा धर्मांतरच्या मुद्यावरून कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते. आपल्याकडे प्रचलित कायदे आहेत. आयपीसी आणि इतर कायदे आहेत पण स्पेसिफिक या विषयाचाही कायदा असेल तर कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही. कोणाला कुठला धर्म स्वीकारायचा आहे याचे अधिकार आपल्याला संविधानाने दिला आहे. 1968 पासून वेगवेगळ्या राज्याने हा कायदा केलेला आहे. बेकायदेशीर आणि बळजबरीने आणि फसवणूक करुन धर्मांतर होऊ नये म्हणून हे विधेयक आहे. धर्मस्वंत्र्यांचं संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा आहेत. आमिष दाखवून लबाडी करून किंवा मग अल्पवयीन धर्मांतर बेकायदेशीर असणार आहे," असं फडणवीसांनी आपली बाजू मांडताना म्हटलं.

कोण करु शकतं तक्रार?

"या कायद्याचे उल्लंघन करून जर धर्मांतर केले असेल तर संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था शिक्षेस पात्र ठरेल. बेकायदेशीर धर्मांतराजमुळे जर बाळ जन्माला आलं तर मुलाला आईचा धर्म लागू होईल. मुलाची कस्टडी आईकडे असेल. जर एखाद्याचा व्यक्तीचे बळजबरीने धर्मांतर झाले असेल तर त्या व्यक्तीशी रक्ताचे नाते असलेल्या नातेवाईकाला तक्रार करण्याचे अधिकार  देण्यात आले आहेत. तसेच धर्मांतर झाल्याचा संशय असल्यास पोलिसांना गुन्हा नोंद करण्याचे अधिकार आहेत. कुठल्याही एका धर्मासाठी हा कायदा केला जात नाहीये. 100 टक्के सांविधानिक पद्धतीने हा कायदा मांडण्यात आलेला आहे. त्यामुळे हे विधेयक सभागृहाने मंजूर करावे," असं फडणवीसांनी म्हटलं.

ठाकरे गटाचा पाठिंबा

या विधेयकला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वतीने भास्कर जाधव यांनी पाठिंबा जाहीर केला. या कायद्यामध्ये कोणत्याही धर्माचा उल्लेख नसल्याचं त्यांनी आवर्जून नमूद करत विधेयकला पाठिंबा घोषित केला. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

