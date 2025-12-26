English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दुसऱ्या जाती, धर्मात लग्न केल्यास किती रक्कम देतं महाराष्ट्र सरकार?

Marrying Different Caste: महाराष्ट्र शासनाची आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणारी योजना ही समाजातील जातीच्या भिंती तोडण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 26, 2025, 02:53 PM IST
दुसऱ्या जाती, धर्मात लग्न केल्यास किती रक्कम देतं महाराष्ट्र सरकार?
आंतरजातीय विवाह

Marrying Different Caste: दुसऱ्या जाती, धर्मात लग्न करण्यास अनेक ठिकाणी विरोध केला जातो. पण सरकारकडून नेहमी आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन दिले जाते. अशाप्रकारे लग्न करणाऱ्यांसाठी सरकारकडून खास आर्थिक तरतूद करण्यात आलीय. तुम्हीदेखील आंतरजातील लग्न करत असाल तर सरकारकडून मिळणाऱ्या या फायद्याविषयी तुम्हाला माहिती असायला हवे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन 

महाराष्ट्र शासनाची आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणारी योजना ही समाजातील जातीच्या भिंती तोडण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या जातींमधील लोकांना लग्न करण्यासाठी आर्थिक आधार देणे आणि समाजात समानता आणणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. अशा लग्नांमुळे कुटुंबीयांकडून विरोध होऊ शकतो, त्यामुळे सरकार मदत करते. ही योजना सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाकडून चालवली जाते. यातून जोडप्यांना नवीन जीवन सुरू करण्यासाठी पैशाची मदत मिळते, ज्यामुळे ते स्वावलंबी होतात. ही योजना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर आधारित आहे. ज्यात जातीभेद संपवण्यावर भर देण्यात आला आहे. आजच्या काळातही अशी लग्ने कमी होत असल्याने या योजनेचे महत्व वाढले आहे. 

किती मिळते रक्कम?

या योजनेंतर्गत दुसऱ्या जातीत लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना 50 हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळून येते, प्रत्येकी 25 हजार रुपये इतकी असते. ही मदत जोडप्याच्या संयुक्त नावाने ड्राफ्ट किंवा थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. पूर्वी केंद्रीय योजनेत 2.5 लाख रुपये मिळत होते, पण ती योजना 2023 पासून बंद झाली आहे. आता फक्त राज्याची 50 हजार रुपयांची मदत उपलब्ध आहे. ही रक्कम लग्नानंतरच्या खर्चासाठी, नवीन घरासाठी किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उपयोगी पडते. अशी मदत मिळाल्याने जोडप्यांना आर्थिक ताण कमी होतो आणि ते खुशाल जीवन जगू शकतात. 

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अटी काय?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी आहेत. जोडपी महाराष्ट्राची कायमची रहिवासी असावीत. एक जोडीदार अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त जाती (वीजे), भटक्या जमाती (एनटी) किंवा विशेष मागास वर्ग (एसबीसी) मधील असावा. दुसरा जोडीदार सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन, शीख किंवा बौद्ध समाजातील असावा. लग्न हिंदू विवाह कायदा किंवा विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदवलेले असावे. वराचे वय किमान 21 वर्षे आणि वधूचे 18 वर्षे असावे. हे लग्न पहिले लग्न असावे आणि दोघांनीही यापूर्वी अशी मदत घेतलेली नसावी. अशा अटी पूर्ण केल्यासच तुम्हाला सरकारडून मदत मिळू शकते. 

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी किंवा तालुका पंचायत समितीकडे जाऊन विहित फॉर्म घ्या. फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रांसह जमा करा. ऑनलाइनही महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करता येतो. तेथे योजना निवडा, नोंदणी करा, माहिती भरा आणि कागदपत्रे अपलोड करा. अर्ज जमा केल्यानंतर तपासणी होते आणि मंजुरी मिळाल्यास मदत दिली जाते. ही प्रक्रिया 3 ते 6 महिन्यांत पूर्ण होते. जर काही समस्या आली तर अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा. अशाप्रकारे सरकारने अर्ज सोपा केलाय. ज्यामुळे अधिकाधिक जोडपी लाभ घेऊ शकतात. 

अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?

दोघांचे आधार कार्ड, लग्न नोंदणी प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र (एकासाठी एससी/एसटी इ.), शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र (वय सिद्ध करण्यासाठी), रहिवासी प्रमाणपत्र, संयुक्त बँक पासबुकची झेरॉक्स, दोन मान्यवरांच्या शिफारस पत्र, जोडप्याचा संयुक्त फोटो, आणि शपथपत्र (की हे पहिले लग्न आहे). ही कागदपत्रे स्वयं-अटेस्टेड असावीत. जर कागदपत्रे अपूर्ण असतील तर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. म्हणून सर्व तयारी करून अर्ज करा. ही कागदपत्रे सरकारला पात्रता तपासण्यासाठी मदत करतात.

कुटुंबीयांचा विरोध असल्यास?

योजना मुख्यतः आंतरजातीय लग्नांसाठी आहे पण दुसऱ्या धर्मातील लग्नांसाठीही काही प्रमाणात लागू होते. उदाहरणार्थ, जैन किंवा शीख धर्मातील असल्यास मदत मिळू शकते. कारण ते योजनेत समाविष्ट आहेत. मात्र मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा इतर धर्मातील लग्नांसाठी ही मदत नाही. सरकारने 2025 मध्ये आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी संरक्षण एसओपी जारी केली आहे, ज्यात सुरक्षित निवास, पोलिस संरक्षण आणि कायदेशीर मदत मिळते. पण आर्थिक मदत फक्त आंतरजातीयसाठी आहे. जर केंद्रीय योजना पुन्हा सुरू झाली तर अधिक रक्कम मिळू शकते. अशी लग्ने करणाऱ्यांनी कुटुंबीयांचा विरोध असल्यास पोलिसांची मदत घेण्याचा सल्ला दिला जातो.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Maharashtra Governmentmarrying different castemarrying different religionmarathi newsदुसऱ्या जातीत लग्न

इतर बातम्या

पहिल्या मॅचमध्ये शतक तर दुसऱ्यात 'शून्य', हिटमॅन...

स्पोर्ट्स