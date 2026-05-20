/कोकणात अदानी, अंबानींची एन्ट्री! 120000 नोकऱ्या, 3.5 लाख कोटींची गुंतवणूक अन्...; फडणवीसांनीच दिली माहिती

Maharashtra Government Major MoUs In The Nuclear Energy Sector Kokan: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच या करारासंदर्भातील माहिती आपल्या एक्स पोस्टमधून शेअर केली आहे.
Maharashtra Government Major MoUs In The Nuclear Energy Sector Kokan: अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने लागू केलेल्या 'शांती' कायद्याला अनुसरून महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने रिलायन्स आणि अदानी या कंपन्यांशी मंगळवारी अणुऊर्जानिर्मितीसाठी करार केले.
महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या या करारानुसार रिलायन्स, अदानी, बजाज या समूहांच्या वीज कंपन्यांसह केंद्र सरकारच्या 'एनटीपीसीएल' मार्फत राज्यात 25 हजार 400 मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यात येईल. हे प्रकल्प कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू, पूर्णगड आणि सिंधुदुर्गातील देवगड येथे उभारण्यात येतील. या प्रकल्पांद्वारे राज्यात साडेसहा लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून सव्वा लाख नोकऱ्यांची निर्मिती होईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
देशाच्या नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच शांती कायदा लागू केला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून सन 2047 पर्यंत देशात 100 गिगावॉट इतके अणुऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी खासगी कंपन्यांनाही अणुऊर्जानिर्मितीत प्रवेश देण्यात आला आहे.
अदानी पॉवर लिमिटेड बारसू येथे वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारणार आहे. यामध्ये 6000 मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. यासाठी 1.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या माध्यमातून 12 हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे.
पूर्णगड येथे 7200 मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प रिलायन्स इंडस्ट्रीजमार्फत उभारला जाणार असून यासाठी 2 लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या माध्यमातून 1 लाख लोकांना नोकऱ्या मिळणार आहेत.
देगवडमध्ये 1 लाख कोटी रुपये खर्च करुन एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी 7200 मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण असून इथे पाच हजार जणांना नोकरीची संधी मिळणार आहे.
या शिवाय ललितपुर पॉवर जनरेशन कंपनी 5000 मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यासाठी 2 लाख कोटींची गुंतवणूक करणार असून यामधून तीन हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच या करारासंदर्भातील माहिती आपल्या एक्स पोस्टमधून शेअर केली आहे.
Building a 'Power'-ful Maharashtra!— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 19, 2026
Maharashtra took an important leap today towards becoming an energy powerhouse by signing major MoUs in the nuclear energy sector.
This landmark collaboration with industry leaders such as Adani Power Limited and its Coastal-Maha Atomic… https://t.co/z2D5sNNdTU
शांता कायद्याच्या माध्यमातून 60 वर्षांनंतर खासगी क्षेत्राला अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या कायद्याअंतर्गत जुने कायदे रद्द करून आधुनिक आणि सोपा कायदा अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून महाराष्ट्र सरकारने केलेले करार हे याच कायद्याअंतर्गत आहेत.