English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Government Survey: महायुती सरकारमधील कोणत्या पक्षाची कामगिरी सरस वाटते? सर्व्हेमधून जनतेने दिलं उत्तर

Maharashtra Government Survey on Mahayuti: राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन होऊन आज एक वर्ष होत आहे. महायुतीच्या निमित्ताने देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचं सरकार स्थापन झालं.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 5, 2025, 08:37 PM IST
Maharashtra Government Survey: महायुती सरकारमधील कोणत्या पक्षाची कामगिरी सरस वाटते? सर्व्हेमधून जनतेने दिलं उत्तर

Maharashtra Government Survey on Mahayuti: राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन होऊन आज एक वर्ष होत आहे. महायुतीच्या निमित्ताने देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचं सरकार स्थापन झालं. तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यानंतर आतापर्यंत कोणत्या पक्षाची कामगिरी सरस वाटत आहे? यासंदर्भात झी 24 तास आणि JDS या संस्थेनं  महासर्व्हेच्या माध्यमातून प्रश्न विचारला. त्यावर महाराष्ट्राच्या जनतेने नेमकं काय उत्तर दिलं पाहा. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला 5 डिसेंबर 2025 रोजी पहिले वर्ष पूर्ण होत असताना, झी 24 तास आणि ज्युबिलंट डेटा स्टुडिओ (JDS) यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्राचा राज्यव्यापी मतदान सर्व्हे करण्यात आला आहे. महायुती सरकारची गेल्या वर्षभराची कामगिरी कशी राहिली? कोणत्या योजना सामान्य लोकांच्या पसंतीला उतरल्या? सामान्य लोकांचं महायुती सरकारबाबत काय मत आहे? याचा कानोसा झी 24 तास आणि JDS या संस्थेनं एका महासर्व्हेच्या माध्यमातून घेतला आहे. 

महायुती सरकारमधील कोणत्या पक्षाची कामगिरी सरस वाटते? 

महायुती सरकारमधील कोणत्या पक्षाची कामगिरी सरस वाटते? असा प्रश्न विचारला असता राज्यातील जनतेने नेमकं काय उत्तर दिलं जाणून घ्या. 37 टक्के लोकांनी भाजपा असं उत्तर दिलं आहे. तर 28 टक्के लोकांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचं नाव घेतलं आहे. 19 टक्के लोक अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची कामगिरी सरस असल्याचं सांगत आहेत. तर 16 टक्के लोक तटस्थ राहिले आहेत. 


झी 24 तास आणि JDS चा महासर्व्हे

14 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान हा सर्व्हे करण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण 89 हजार 812 जणांना समाविष्ट करण्यात आलं. या सर्वेक्षणात, सामाजिक-राजकीय संशोधन व डेटा विश्लेषणातील दोन पद्धतींचा वापर करण्यात आला आहे. 

पहिल्या पद्धतीत प्रत्यक्ष भेटी व घरघर फिरून सर्व्हे करण्यात आला आहे. यामध्ये 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा व 48 तालुके समाविष्ट होते. यादरम्यान 22 हजार 654 जणांच्या वैयक्तिक मुलाखती घेण्यात आल्या.

तर दुसरा टेलिया मोबाईल-आधारित AI व्हॉइस सर्व्हे आहे.  मोबाईलद्वारे अत्याधुनिक, संवादात्मक AI-आधारित व्हॉइस सर्व्हेमध्ये 67 हजार 158 जणांना समाविष्ट करण्यात आलं. 

AI टेलिफोनिक व्हॉइस सर्व्हे आणि प्रत्यक्ष संवादामुळे महाराष्ट्रातील जनमताचा कानोसा घेणारे हे सर्वेक्षण आगळे वेगळे ठरले आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व्हेची भौगोलिक व्याप्ती

कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र या विविध विभागांचे संतुलित प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी खालील 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा व 48 तालुके येथे सर्व्हे करण्यात आला.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Laadi Bahin YojnaMaharashtra Government SurveyMaharashtra Government 1 Year ReportMaharashtra Government 1 Year CompleteFadnavis Government 1 Year Survey

इतर बातम्या

Maharashtra Politics 2025 : समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू की,...

महाराष्ट्र बातम्या