English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज, मिळणार 2500 चौरस फूटांपर्यंत घरे; ऐतिहासिक निर्णय!

महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज, मिळणार 2500 चौरस फूटांपर्यंत घरे; ऐतिहासिक निर्णय!

Maharashtra Government Decesion: कर्मचाऱ्यांच्या वाढलेल्या गरजा, बदललेले जीवनमान आणि नवीन तंत्रज्ञान यांचा विचार करून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली. यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 20, 2026, 04:04 PM IST
सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरे

Maharashtra Government Decesion: महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या चटई क्षेत्रफळात 2004 नंतर पहिल्यांदाच मोठा बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी ठरलेल्या नियमांमध्ये राहणीमान, गरजा आणि आधुनिक बांधकाम तंत्रज्ञानाचा विचार करून 100 ते 700 चौरस फुटांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक प्रशस्त आणि आरामदायक घर मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्र्यांचा ठाम निर्णय

सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला. कर्मचाऱ्यांच्या वाढलेल्या गरजा, बदललेले जीवनमान आणि नवीन तंत्रज्ञान यांचा विचार करून त्यांनी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीने सातव्या वेतन आयोगानुसार नवीन नियम तयार केले. 23 फेब्रुवारीला समितीने मंजुरी दिली आणि आता शासन निर्णय जारी झाला आहे.

सनदी अधिकाऱ्यांसाठी 2500 चौरस फूट

सर्वात वरच्या वेतनगटातील सनदी अधिकाऱ्यांना आता 2500 चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाचे घर मिळणार आहे. यापूर्वीची मर्यादा 1800 चौरस फूट इतकी होती. यामुळे उच्च पदावरील अधिकारी आपल्या कुटुंबासह अधिक सोयीस्कर राहू शकतील. नवीन नियमांमुळे भविष्यातील बांधकामे अधिक दर्जेदार आणि आधुनिक होतील.

वेतनगटानुसार स्पष्ट क्षेत्रफळ

नवीन नियमांत प्रत्येक वेतनगटासाठी वेगळे क्षेत्रफळ ठरवण्यात आले आहे. एस-31 गटाला 2400, एस-27 ते 30 गटाला 2000, एस-19 ते 26 गटाला 1600, एस-13 ते 18 गटाला 1000, एस-9 ते 12 गटाला 700, एस-5 ते 8 गटाला 600 आणि सर्वात कमी वेतनगट एस-1 ते 4 यांना 450 चौरस फूट चटई क्षेत्र मिळणार आहे. यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या पदानुसार योग्य आणि न्याय्य घर उपलब्ध होणार आहेत.

घरात काय-काय समावेश?

नवीन आराखड्यात मोठ्या क्षेत्रफळासोबत सुविधाही वाढवण्यात आलेल्या आहेत. बैठकीची खोली, भोजनकक्ष, शयनकक्ष, स्वच्छतागृह, स्वयंपाकघर आणि बाल्कनी याशिवाय उच्च वेतनगटात कार्यालयीन कक्ष, अभ्यासिका आणि सेवक कक्षही असतील. प्रत्येक खोलीत इंटरनेट आणि दूरध्वनी सुविधा देण्यात येणार आहे. जिने, मोकळी जागा आणि इतर सार्वजनिक भाग चटई क्षेत्रात मोजले जाणार नाहीत.

नियम कोणाला लागू?

हा नियम फक्त भविष्यात बांधल्या जाणाऱ्या नवीन सरकारी निवासस्थानांसाठीच लागू असेल. आत्ताची घरे किंवा बांधकामाधीन असलेली घरे यात बदल होणार नाहीत. यामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांना कोणताही गैरसमज होणार नाही आणि नवीन कर्मचाऱ्यांना आधुनिक सुविधा मिळणार आहेत. सरकारने यात स्पष्टता ठेवली आहे.

कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवणारा निर्णय 

हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या मनोबल वाढवणारा आहे. 22 वर्षे जुने नियम आता बदलले गेले असल्याने जीवनमान उंचावणार आहे. आधुनिक सोयी, जास्त जागा आणि दर्जेदार बांधकाम यामुळे सरकारी नोकरी अधिक आकर्षक होईल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबत सर्व तपशील जाहीर केले असून भविष्यातील बांधकामे याच नियमांनुसार होणार आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Maharashtra GovernmentMaharashtra Government Employees EmployeesGovernment Quarters Area Increase

इतर बातम्या

ना शुभमन, ना संजू सॅमसन; सूर्यानंतर 'हा' खेळाडू ह...

स्पोर्ट्स