Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय! थेट GR काढला; अश्लील ‘डीजे लावणी’ला लगाम

स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय! थेट GR काढला; अश्लील ‘डीजे लावणी’ला लगाम

महाराष्ट्रातील अश्लील ‘डीजे लावणी’ला लगाम लागणार आहे.  राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाच्या मागणीला मोठे यश आले आहे. यापुढे कोणाताही डान्स प्रोग्राम आयोजित करण्यासाठी यापुढे स्थानिक पोलिसांसोबत जिल्हा प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 14, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:53 PM IST
स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय! थेट GR काढला; अश्लील ‘डीजे लावणी’ला लगाम

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
₹61,500 महिन्याला आणि थेट सरकारसोबत कामाची संधी! मुख्यमंत्री फेलोशिप 2026 नेमकी कोणासाठी? पात्रता, लाभ, अर्जाची माहिती!
2
3
4
5