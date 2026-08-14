/स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय! थेट GR काढला; अश्लील ‘डीजे लावणी’ला लगाम

महाराष्ट्र सरकार : लावणी, ऑर्केस्ट्राच्या नावाखालील अश्लिलतेला चाप बसणार आहे. ऑर्केस्ट्रा कलाकारांना रंगभूमी परिनिरिक्षण मंडळाचे संहिता प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सांस्कृतीक विभागाने नवा शासन आदेश जारी केला आहे. तसंच कोणाताही डान्स प्रोग्राम आयोजित करण्यासाठी यापुढे स्थानिक पोलिसांसोबत जिल्हा प्रशासनाची परवानगी आवश्यक असणार आहे. पुण्यातील लावणी कलाकार मंडळी आणि चित्रपट महामंडळाने या संबंधीची मागणी केली होती.
महाराष्ट्रात लावणी ऑर्केस्ट्रा नावाखाली सुरू असलेल्या अश्लिल डान्स प्रोग्राम्सना आता शासनाचा लगाम लागणार आहे. नाटकाप्रमाणेच आता लावणी, ऑर्केस्ट्रा शोज सादरकरर्त्या कलाकारांना देखील रंगभूमी परिनिरिक्षण मंडळाचे संहिता प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. सांकृतिक विभागाने काढला नवा शासन आदेश जारी केला आहे. तसंच कोणाताही डान्स प्रोग्राम आयोजित करण्यासाठी यापुढे स्थानिक पोलिसांसोबत जिल्हा प्रशासनाची परवानगी आवश्यक असणार आहे.
पुण्यातील लावणी कलाकार मंडळी आणि चित्रपट महामंडळाने केली होती या संबंधीची मागणी केली होती. स्टेज शो आयोजक निर्माता मंडळींना गेल्या 15 वर्षांपासून असे संहिता प्रमाणपञ नव्हते बंधनकारक आहे. पण अलिकडे लावणीच्या आडून गावोगावी अश्लील डान्स सुरू झाल्याने पारंपरिक कलाकारांनी संहितेची मागणी केली होती. त्यानुसार अखेर 14 ऑगस्ट रोजी शासनआदेश निघाला आहे. चिञपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले, राष्ट्रवादीचे चिञपट आघाडी प्रमुख बाबाराजे पाटील यांनी यासंबंधी मागणी केली होती .
महाराष्ट्रातील लावणी, लोककला आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अश्लील ‘डीजे लावणी’ व आक्षेपार्ह कार्यक्रमांना आळा घालण्यासाठी राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाने सातत्याने आवाज उठवला होता. प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाकडे याबाबत ठोस कारवाईची मागणी करत, अशा कार्यक्रमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, नियम व योग्य प्रमाणपत्राची आवश्यकता स्पष्टपणे मांडली होती.
या मागणीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने आणि रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाने आता महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी सादर होणाऱ्या नाटक, एकांकिका, लोकनाट्य, तमाशा, लावणी, लोकसंगीत, वग, मेळे आदी कार्यक्रमांसाठी संहिता/निवेदन/सारांशाची तपासणी व मंडळाचे ‘Suitability Certificate’ आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना नियमांनुसार आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, पारंपरिक लावणीच्या नावाखाली अश्लील डीजे म्युझिकचा वापर करून नियमांचा गैरवापर करणाऱ्या प्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवण्याचा स्पष्ट मार्ग या निर्णयामुळे निर्माण झाला आहे. ही केवळ एका विभागाची मागणी नाही, तर महाराष्ट्राची समृद्ध लोककला, लावणी आणि सांस्कृतिक परंपरेचे पावित्र्य जपण्यासाठी घेतलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
या निर्णयाचे संपूर्ण श्रेय राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष मा. श्री. बाबासाहेब पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला आणि महाराष्ट्रातील कलाकारांच्या हितासाठी त्यांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेला जाते.