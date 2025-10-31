English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सरकारच्या कर्जमाफी आश्वासनावरुन जरांगे-कडूंमध्ये जुंपली, काय घडतंय नेमकं? जाणून घ्या!

Manoj Jarange Vs Bacchu Kadu:  बच्चू कडूंच्या आंदोलनानंतर सरकारनं दिलेल्या कर्जमाफीच्या तारखेवरून जरांगे पाटलांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 31, 2025, 10:42 PM IST
सरकारच्या कर्जमाफी आश्वासनावरुन जरांगे-कडूंमध्ये जुंपली, काय घडतंय नेमकं? जाणून घ्या!
जरांगे VS कडू

Manoj Jarange Vs Bacchu Kadu: सरकारनं कर्जमाफीची तारीख दिल्यानंतर जरांगे पाटलांनी सवाल उपस्थित करत सरकारवर टीका केलीय. जूनपर्यंत कर्जमाफी करणार,शेतक-यांना मारायचं आहे का? असा खडा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. तर जरांगे पाटलांची समजूत काढू असं म्हणत कडूंनी जरांगेंवर निशाणा साधलाय, तसंच सरकारला देखील इशारा दिलाय.

बच्चू कडूंच्या आंदोलनानंतर सरकारनं दिलेल्या कर्जमाफीच्या तारखेवरून जरांगे पाटलांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. एवढचं नव्हे तर जरांगेंनी सरकावरही निशाणा साधला. दरम्यान यानंतर बच्चू कडूंनी जरांगे पाटलांवर पलटवार केलाय. सरकारनं शेतक-यांची फसवणूक केल्याचा आरोप जरांगेंनी केलाय. तर शेंगदाणा आणि काजूचा उदाहरण देत कडूंनी जरांगे पाटलांवर पलटवार केलाय.

30 जून 2026 आधी शेतक-यांचं कर्जमाफ करण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलंय. सरकारनं दिलेल्या आश्वासनानंतर कडूंनी देखील आपलं आंदोलन मागे घेतलं. सरकारनं शब्द फिरवल्यास सोडणार नसल्याचा इशारा देखील बच्चू कडूंनी दिलाय. तर समितीच्या शिफारशीनुसार कर्जमाफ करणार असल्याचं मंत्री आशिष जैसवाल यांनी म्हटलं.

बच्चू कडू, राजू शेट्टी यांच्यासह अनेक आंदोलकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय, आंदोलनाचा सर्वसामान्य जनतेला त्रास झाल्याचं म्हणत गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. शेतक-यांसाठी फासावर जाणार पण झुकणार नसल्याचं म्हणत बच्चू कडूंनी पुन्हा एकदा सरकारवर शरसंधान साधलंय.

मागील अनेक दिवसांपासून शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू रस्त्यावरची लढाई लढत होते. थेट मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरात घुसत कडूंनी सरकारला कर्जमाफीची तारीख देण्यास भाग पाडलं. त्यामुळे 30 जूनआधी सरकार कर्जमाफ करणार का? याकडे आता लक्ष लागलंय.

FAQ

१. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची नेमकी काय तारीख जाहीर केली आहे?

सरकारने ३० जून २०२६ पूर्वी शेतकऱ्यांचे पूर्ण कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. समितीच्या शिफारशींनुसार ही कर्जमाफी अमलात येईल, असे मंत्री आशिष जैसवाल यांनी सांगितले.

२. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या कर्जमाफी आश्वासनावर काय टीका केली?

जरांगे पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, "जूनपर्यंत कर्जमाफी करणार, शेतकऱ्यांना मारायचे आहे का?" त्यांनी सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप केला.

३. बच्चू कडू यांनी जरांगे पाटील आणि सरकारला काय प्रत्युत्तर दिले?

बच्चू कडू यांनी जरांगे पाटील यांची समजूत काढू असे म्हणत शेंगदाणा आणि काजूचे उदाहरण देऊन पलटवार केला. सरकारला इशारा देत ते म्हणाले, शब्द फिरवल्यास सोडणार नाही. आंदोलन मागे घेतले असले तरी शेतकऱ्यांसाठी फासावर जाणार पण झुकणार नाही.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
maharashtra governmentsloan waiverManoj JarangeBacchu Kadupolitics news

