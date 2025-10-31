सरकारच्या कर्जमाफी आश्वासनावरुन जरांगे-कडूंमध्ये जुंपली, काय घडतंय नेमकं? जाणून घ्या!

Manoj Jarange Vs Bacchu Kadu: सरकारनं कर्जमाफीची तारीख दिल्यानंतर जरांगे पाटलांनी सवाल उपस्थित करत सरकारवर टीका केलीय. जूनपर्यंत कर्जमाफी करणार,शेतक-यांना मारायचं आहे का? असा खडा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. तर जरांगे पाटलांची समजूत काढू असं म्हणत कडूंनी जरांगेंवर निशाणा साधलाय, तसंच सरकारला देखील इशारा दिलाय.
बच्चू कडूंच्या आंदोलनानंतर सरकारनं दिलेल्या कर्जमाफीच्या तारखेवरून जरांगे पाटलांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. एवढचं नव्हे तर जरांगेंनी सरकावरही निशाणा साधला. दरम्यान यानंतर बच्चू कडूंनी जरांगे पाटलांवर पलटवार केलाय. सरकारनं शेतक-यांची फसवणूक केल्याचा आरोप जरांगेंनी केलाय. तर शेंगदाणा आणि काजूचा उदाहरण देत कडूंनी जरांगे पाटलांवर पलटवार केलाय.
30 जून 2026 आधी शेतक-यांचं कर्जमाफ करण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलंय. सरकारनं दिलेल्या आश्वासनानंतर कडूंनी देखील आपलं आंदोलन मागे घेतलं. सरकारनं शब्द फिरवल्यास सोडणार नसल्याचा इशारा देखील बच्चू कडूंनी दिलाय. तर समितीच्या शिफारशीनुसार कर्जमाफ करणार असल्याचं मंत्री आशिष जैसवाल यांनी म्हटलं.
बच्चू कडू, राजू शेट्टी यांच्यासह अनेक आंदोलकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय, आंदोलनाचा सर्वसामान्य जनतेला त्रास झाल्याचं म्हणत गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. शेतक-यांसाठी फासावर जाणार पण झुकणार नसल्याचं म्हणत बच्चू कडूंनी पुन्हा एकदा सरकारवर शरसंधान साधलंय.
मागील अनेक दिवसांपासून शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू रस्त्यावरची लढाई लढत होते. थेट मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरात घुसत कडूंनी सरकारला कर्जमाफीची तारीख देण्यास भाग पाडलं. त्यामुळे 30 जूनआधी सरकार कर्जमाफ करणार का? याकडे आता लक्ष लागलंय.
