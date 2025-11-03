English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
5 तासांचा प्रवास दीड तासांत; विरार-अलिबाग मार्गिकेसंदर्भात मोठी अपडेट समोर

Multimodal Corridor from Virar to Alibaug: विरार-अलिबाग मार्गिकेसाठी 'बीओटी'चा प्रस्ताव मान्यतेनंतर पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी निविदा 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 3, 2025, 09:14 PM IST
5 तासांचा प्रवास दीड तासांत; विरार-अलिबाग मार्गिकेसंदर्भात मोठी अपडेट समोर
Maharashtra Govt Clears Virar-Alibaug Multimodal Corridor On BOT Model

Multimodal Corridor from Virar to Alibaug: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका 'बांधा वापरा हस्तांतरित करा' (बीओटी) तत्त्वावर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका आता बीओटी तत्त्वानुसार हा प्रकल्प राबविण्यासाठी व्यवहार्यता अभ्यासाचा प्रस्ताव एमएमआरडीसीने 15 दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर बहुउद्देशीय मार्गिकेतील नवघर -बलवली या पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी बीओटी तत्त्वावर निविदा काढण्यात येणार आहेत.

एमएसआरडीसी 126 किमी लांबीची विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका बांधणार आहे. हा प्रकल्प हाती घेऊन कित्येक वर्षे झाली तरी प्रत्यक्षात तो मार्गी लागलेला नाही. एमएसआरडीसीने या मार्गिकेतील नवधर बलवली या पहिल्या टप्प्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून कामाला सुरुवात करण्याची तयारी सुरू केली होती. 

दुसरीकडे भूसंपादनाच्या कामालाही आता वेग येणार आहे. येत्या काही महिन्यात 70 टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे. 70 टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले तरच कामाला सुरुवात होणार आहे. सहा महिन्यात 70 टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्याचे एमएसआरडीसीचे प्रयत्न आहेत. या प्रकल्पासाठी एकूण 52 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 

अलिबाग-विरार मार्ग पुर्ण झाल्यानंतर विरारहून अलिबागचा प्रवास दीड ते दोन तासांत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. सध्याच्या काळात विरारहून अलिबागला पोहोचण्यासाठी 4 ते 5 तासांचा वेळ लागतो. 125 किमी लांबीच्या या मार्गासाठी सगळ्यात पहिलेड डीपीआर 2016मध्ये तयार करण्यात आला होता. गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या परिस्थितीनंतर डीपीआरमध्ये अनेक लहान मोठे बदल करण्यात आले.

FAQ

1) विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका कोणत्या तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे?

हा प्रकल्प 'बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा' (Build, Operate, Transfer - BOT) या तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.

2) हा मार्ग कोठून कोठे जाणार आहे?

हा मार्ग वसईतील राष्ट्रीय महामार्ग 8 वरील नवघर येथून सुरू होईल आणि पेण तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग 66 वरील बळवली गावापर्यंत असेल.

3) या मार्गिकेची लांबी आणि रचना कशी असेल?

या मार्गाची लांबी 96.5 किमी आहे. यात दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी 4 मार्गिका असतील, तर काही भागात दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेसोबत एकत्रितपणे प्रत्येक दिशेला 6 मार्गिकांचा रस्ता उभारला जाईल.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

