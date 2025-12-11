English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्र- गुजरातमधील सीमावाद मिटणार? शेजारी राज्याकडून होणाऱ्या घुसखोरीनंतर... मोठं पाऊल

Maharashtra Gujarat border dispute : मोठी बातमी! महाराष्ट्र- गुजरातमधील सीमावाद मिटवण्याच्या दृष्टीनं दोन्ही राज्यांकडून संयुक्तरित्या पावलं उचलण्यात आली असून, सध्या अतिक्रमणाचा मुद्दा प्रचंड चर्चेत आला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Dec 11, 2025, 11:02 AM IST
महाराष्ट्र- गुजरातमधील सीमावाद मिटणार? शेजारी राज्याकडून होणाऱ्या घुसखोरीनंतर... मोठं पाऊल
(प्रतिकात्मक छाया)/ Maharashtra Gujarat border news dispute joint survey land encroachment administrative action latest update

Maharashtra Gujarat border dispute : गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्याचा पालघर जिल्ह्याच्या हद्दीत सुरू असलेला सीमावाद मिटवण्यासाठी दोन्ही राज्यातील प्रशासनांकडून हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. पालघर जिल्ह्याच्या तलासरीतील वेवजी या ग्रामपंचात हद्दीत गुजरात राज्याची घुसखोरी सुरू असल्याचा आरोप वेवजी ग्रामस्थांकडून करण्यात आला होता. 

Add Zee News as a Preferred Source

अतिशय गंभीर अशा या आरोपांनंतर गुरुवार, 11 डिसेंबर 2025 रोजी  गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या प्रशासनाकडून इथं संयुक्त सीमा निश्चिती मोजणीला सुरुवात करण्यात आली आहे. पालघरच्या जिल्हा प्रशासनासह गुजरातच्या उंबरगाव तहसिलदाराने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, भुमी लेख अधिकारी यांच्या उपस्थितीत ही संयुक्त मोजणी प्रक्रिया पार पडली. या संयुक्त मोजणीनंतर गुजरात राज्यातील किती अतिक्रमण हे महाराष्ट्र सीमाधीत आलं असल्याचे स्पष्ट होणार असलं तरी अधिवेशन काळातच ही मोजणी सुरू केल्याने जिल्हा प्रशासन वेळ मारून नेत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.

हेसुद्धा वाचा : आताच्या क्षणाची मोठी बातमी; महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

दरम्यान, दोन्ही राज्यांमध्ये असणारा सीमावाद मिटवण्याच्या दृष्टीनं प्रशासकीय हालचालींना वेग आला खरा. यामध्ये वादग्रस्त जागेची मोजणी सुरू करण्यात आली. त्यामुळं आता या संयुक्त मोजणीच्या अहवालाककडेच अनेकांचं लक्ष लागलं आहे. 

 

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Gujarat borderMaharashtra Gujarat border newsMaharashtra Gujarat border disputeमहाराष्ट्र गुजरात सीमावादborder demarcation

इतर बातम्या

"मी खूप साधी..." पलाश मुच्छलशी लग्न मोडल्यानंतर स...

स्पोर्ट्स