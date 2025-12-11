महाराष्ट्र- गुजरातमधील सीमावाद मिटणार? शेजारी राज्याकडून होणाऱ्या घुसखोरीनंतर... मोठं पाऊल

Maharashtra Gujarat border dispute : गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्याचा पालघर जिल्ह्याच्या हद्दीत सुरू असलेला सीमावाद मिटवण्यासाठी दोन्ही राज्यातील प्रशासनांकडून हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. पालघर जिल्ह्याच्या तलासरीतील वेवजी या ग्रामपंचात हद्दीत गुजरात राज्याची घुसखोरी सुरू असल्याचा आरोप वेवजी ग्रामस्थांकडून करण्यात आला होता.
अतिशय गंभीर अशा या आरोपांनंतर गुरुवार, 11 डिसेंबर 2025 रोजी गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या प्रशासनाकडून इथं संयुक्त सीमा निश्चिती मोजणीला सुरुवात करण्यात आली आहे. पालघरच्या जिल्हा प्रशासनासह गुजरातच्या उंबरगाव तहसिलदाराने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, भुमी लेख अधिकारी यांच्या उपस्थितीत ही संयुक्त मोजणी प्रक्रिया पार पडली. या संयुक्त मोजणीनंतर गुजरात राज्यातील किती अतिक्रमण हे महाराष्ट्र सीमाधीत आलं असल्याचे स्पष्ट होणार असलं तरी अधिवेशन काळातच ही मोजणी सुरू केल्याने जिल्हा प्रशासन वेळ मारून नेत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, दोन्ही राज्यांमध्ये असणारा सीमावाद मिटवण्याच्या दृष्टीनं प्रशासकीय हालचालींना वेग आला खरा. यामध्ये वादग्रस्त जागेची मोजणी सुरू करण्यात आली. त्यामुळं आता या संयुक्त मोजणीच्या अहवालाककडेच अनेकांचं लक्ष लागलं आहे.