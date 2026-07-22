/कल्याण कसारा, कसारा मनमाड आणि आसनगाव कसारा येथे चौथा रेल्वे मार्ग; रेल्वे बजेटमध्ये महाराष्ट्रासाठी मोठा निधी

महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्प: केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने आज संसदेत सादर केलेल्या उत्तरात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी २३,९२६ कोटी रुपयांची भव्य तरतूद जाहीर केली आहे. ही रक्कम गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत अनेक पटींनी जास्त असून, राज्याच्या रेल्वे प्रकल्पांना नवी गती देणारी ठरेल.
२००९-१४ या कालावधीत महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी सरासरी १,१७१ कोटी रुपयांची वार्षिक तरतूद होती. २०२६-२७ मध्ये ही तरतूद २० पटांहून अधिक वाढून २३,९२६ कोटी रुपये झाली आहे. या वाढीमुळे नवीन रेल्वे मार्ग, डबलिंग, तिहेरी/चतुर्थी रूळ, स्टेशन विकास आणि मुंबई उपनगरीय रेल्वे सुधारणांना मोठा चालना मिळणार आहे.
२००९-१४: २९२ किलोमीटर नवीन रूळ (सरासरी ५८.४ किमी/वर्ष)
२०१४-२६: २,५८५ किलोमीटर नवीन रूळ (सरासरी २१५.४ किमी/वर्ष) — जवळजवळ चार पट वाढ!
१ एप्रिल २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रात पूर्ण/अंशतः येणारे ५२ प्रकल्प मंजूर आहेत. यात १३ नवीन रूळ, २ गेज रूपांतर आणि ३७ डबलिंग/मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्पांचा समावेश आहे. एकूण लांबी ५,९५६ किमी आणि एकूण खर्च १,४२,६३५ कोटी रुपये. यापैकी १,५९८ किमी रूळ पूर्ण झाले असून, ३४,७८२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
नुकतेच पूर्ण झालेले प्रमुख प्रकल्प
पुणे-मिरज-लोंडा डबलिंग (४६७ किमी) — ₹६,४६३ कोटी
होटगी-कुडगी-गदग डबलिंग (२८४ किमी)
मनमाड-जळगाव तिसरा रूळ (१६० किमी)
जबलपूर-गोंदिया गेज रूपांतर (३०० किमी)
आणि इतर अनेक प्रकल्प ज्यांनी राज्यातील कनेक्टिव्हिटी मजबूत केली आहे.
अहिल्यानगर-परळी वैजनाथ नवीन रूळ (२६१ किमी), वर्धा-नांदेड (२८४ किमी), इंदूर-मनमाड (३६० किमी), वर्धा-नागपूर चौथा रूळ, कल्याण-कसारा तिसरा रूळ असे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प वेगाने सुरू आहेत. याशिवाय कसारा-मनमाड आणि असंगाव-कसारा चौथ्या रूळांसारखे प्रकल्प नुकतेच मंजूर झाले आहेत.
मुंबईतील १२० मेल/एक्सप्रेस आणि ३२०० उपनगरीय गाड्यांच्या क्षमतेसाठी मोठे उपाय
बंद्रा टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, जोगेश्वरी, दादर, कल्याण, पनवेल-कळंबोली, एलटीटी, परेल येथे नवीन प्लॅटफॉर्म, पिट लाईन्स आणि स्टेबलिंग लाईन्स.
MUTP प्रकल्प: MUTP-I (₹४,५०२ कोटी), MUTP-II (₹८,०८७ कोटी), MUTP-III (₹१०,९४७ कोटी) आणि MUTP-IIIA (₹३३,६९० कोटी).
६वी लाईन, हार्बर लाईन विस्तार, विरार-डहाणू रोड तिसरा-चौथा रूळ, पनवेल-करजट उपनगरीय कॉरिडोर असे अनेक प्रकल्प.
MUTP-III & IIIA अंतर्गत २३८ रेक (प्रत्येकी १२ कार) मंजूर झाले असून, खरेदी प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) प्रकल्प वेगाने प्रगती करत आहे. ५०८ किमी लांबीच्या या प्रकल्पात महाराष्ट्रातील भूमी संपादन पूर्ण झाले आहे. पियर्स, गर्डर, ट्रॅक बेड यांची प्रगती चालू असून, अनेक स्टेशन आणि नदी पूलांवर काम जोरात आहे. घणसोली -शिलफाटा दरम्यान ४.८ किमी अंडरसी टनेल पूर्ण झाला आहे.
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद यांसारखे सात नवीन हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर्स जाहीर करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्राला आणखी विकासाची संधी मिळणार आहे