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कल्याण कसारा, कसारा मनमाड आणि आसनगाव कसारा येथे चौथा रेल्वे मार्ग; रेल्वे बजेटमध्ये महाराष्ट्रासाठी मोठा निधी

महाराष्ट्राला रेल्वे बजेटमध्ये २३,९२६ कोटींची निधी मिळाला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील विविध रेल्वे प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 23, 2026, 12:02 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:02 AM IST
कल्याण कसारा, कसारा मनमाड आणि आसनगाव कसारा येथे चौथा रेल्वे मार्ग; रेल्वे बजेटमध्ये महाराष्ट्रासाठी मोठा निधी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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