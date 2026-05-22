/महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; एकनाथ शिंदेंनी सांगितली विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी सरकारची स्टॅटर्जी!

Maharshtra Development:महाराष्ट्र सरकारचा विकास आराखड्यात उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधत राज्याला 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचा हा मोठा प्रयत्न मानला जात आहे.
Maharashtra Economy: महाराष्ट्राला ‘विकसित भारत 2047’च्या ध्येयाशी जोडत राज्य सरकारने वेगवान आणि संतुलित विकासाचा रोडमॅप तयार केला आहे. उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांच्या जोरावर राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. मुंबईपासून गडचिरोलीपर्यंत विकास पोहोचवण्यावर सरकारचा विशेष भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री? सविस्तर जाणून घेऊया
राज्यातील विकास केवळ मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांपुरता मर्यादित न ठेवता तो ग्रामीण, आदिवासी आणि मागास भागांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुंबईसारख्या आर्थिक केंद्रासोबत गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागांना जोडून संतुलित विकास साधण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
समृद्धी महामार्ग, मेट्रो जाळे, नवी मुंबई विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि कोस्टल रोड यांसारखे मोठे प्रकल्प राज्याच्या विकासाला चालना देत आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात सुमारे 4 लाख कोटींचे प्रकल्प सुरू असून हे प्रकल्प भविष्यातील आर्थिक वाढीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात आता विकासाची नवी दिशा दिसू लागली आहे. मोठ्या उद्योग गुंतवणुकीमुळे हजारो रोजगार निर्माण होत आहेत. लॉयड मेटल्स आणि सुरजागड इस्पात प्रकल्पांमुळे कोट्यवधींची गुंतवणूक होऊन स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत.
टाटा समूहाच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आलेल्या कौशल्य विकास केंद्रातून दरवर्षी हजारो विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्थानिक युवकांना उद्योगासाठी तयार केले जात असून भविष्यात रोजगारनिर्मितीला मोठा हातभार लागणार आहे.
मुंबईला ‘ग्लोबल फिनटेक कॅपिटल’ बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईचा GDP दुप्पट करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत.
नवीन गृहनिर्माण धोरणांतर्गत 2030 पर्यंत 35 लाख घरांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. डिजिटल हाऊसिंग पोर्टल, क्लस्टर पुनर्विकास आणि झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी विशेष मोहीम राबवली जात आहे. धारावी पुनर्विकासासारखे प्रकल्प शहराच्या चेहऱ्यामोऱ्याला बदल घडवू शकतात.
विकासासोबत पर्यावरणाचा समतोल राखण्यावरही भर दिला जात आहे. सेंट्रल पार्क, नमो गार्डन्स, पूरनियंत्रण प्रकल्प आणि क्लायमेट रेझिलियन्स उपक्रमांद्वारे शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारला जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.