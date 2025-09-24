मोडून पडला संसार तरी... अतिवृष्टीने हिरावून घेतली लोढें कुटुंबाची स्वप्न

गजानन देशमुख (प्रतिनिधी) हिंगोली : हिंगोलीच्या मेथा गावातील नदीकाठच्या हजारो हेक्टर शेतीचं मोठं नुकसान झालंय. पुराचं पाणी शेतात शिरल्यानं पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग पाण्याखाली गेल्यानं शेतक-यांच्या हातात काहीही उरलं नसून शेतकरी चिंताग्रस्त झालाय.
अतिवृष्टीचा हिंगोली जिल्ह्याच्या मेथा गावाला मोठा फटका बसलाय. मेथामधील विठ्ठल लोढेंच्या शेतातील पिकांचा चिखल झालाय. लोढे यांच्याकडे असलेली पाच एकर शेती अक्षरक्षा पाण्याखाली गेलीय. त्यामुळे शेतातील पिकंही सडून गेली आहेत. सोयाबीन, कापूस, तूरचं मोठं नुकसान झालंय. लाखो रूपये शेतात टाकून पिकं उभी केलीत मात्र, आता शेतात उरलाय तो फक्त चिखल.
ही परिस्थिती फक्त एकट्या लोंढे यांची नाहीये. हिंगोलीत अनेक शेतक-यांची देखील अशीच परिस्थिती आहे. सर्व पैसे शेतीत टाकलेत आता पावसामुळे पिकं नाहीशी झाल्यानं उत्पन्न मिळणार नसल्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. पीकविमा कंपनीकडून देखील लाभ मिळत नसल्याची भावना शेतक-यांची आहे.
यंदा चांगला पाऊस झाला म्हणून शेतकरी आनंदात होते. दुष्काळी भाग असलेला मराठवाडा देखील सप्टेंबर महिन्याआधी झालेल्या पावसावर समाधानी होता. मात्र, मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसानं मात्र, शेतक-यांची सर्व स्वप्न हिरावून घेतली.
मेथा गावातील अतिवृष्टीमुळे काय नुकसान झाले आहे?
हिंगोली जिल्ह्यातील मेथा गावात नदीकाठच्या हजारो हेक्टर शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. पुराचे पाणी शेतात शिरल्याने कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग ही पिके पाण्याखाली गेली आणि सडून गेली आहेत. शेतकऱ्यांच्या हातात काहीही उरलेले नाही आणि ते चिंताग्रस्त झाले आहेत.
विठ्ठल लोढे यांच्या शेताची परिस्थिती काय आहे?
मेथा गावातील विठ्ठल लोढे यांच्या पाच एकर शेती अक्षरशः पाण्याखाली गेली आहे. शेतातील सोयाबीन, कापूस आणि तूर ही पिके सडून चिखल झाली आहेत. लाखो रुपये गुंतवून उभी केलेली पिके नष्ट झाल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी काय तरतूद आहे?
महायुती सरकारने जून ते ऑक्टोबर २०२४ कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीसाठी २,९२० कोटी रुपयांचा मदतनिधी मंजूर केला आहे. ही मदत पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी आहे, ज्यात सोयाबीन, कापूस यांसारखी पिके समाविष्ट आहेत. २०२५ मधील नुकसानासाठीही अशीच प्रक्रिया सुरू आहे, पण तपशीलवार पंचनामे होणे आवश्यक आहे.