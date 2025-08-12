1817 च्या युद्धानंतर हरवलेली 'ती' तलवार 200 वर्षांनंतर महाराष्ट्रात परतणार; भोसले आडनावाशी आहे थेट नातं...

Raghuji Bhosale: महाराष्ट्राच्या इतिहासात (Maharashtra History) डोकावलं असता काही नावं आणि काही घराणी विशेष लक्ष वेधून घेतात. त्यातलच एक नाव म्हणजे मराठा साम्राज्यातील वीर सेनापती आणि नागपूरकरच्या भोसले घराण्याचे संस्थापक, छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळातील मराठा सैन्यातील एक महत्त्वाचे सरदार राजे रघुजी भोसले.
रघुजी भोसले यांची लिलावाद्वारे ब्रिटनला गेलेली तलवार महाराष्ट्र सरकारनं यशस्वीरित्या परत मिळवली असून, लंडनमध्ये सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार ती ताब्यात घेतली. ज्यानंतर 18 ऑगस्टला ही तलवार मुंबईत दाखल होईल असं सांगण्यात येत आहे.
तलवार लिलावात निघाल्यानंतर ती राज्य शासनानं घ्यावी, यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. ज्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबतचा निर्णय घेतला. एता मध्यस्थीच्या माध्यमातून लिलावात शासनाने सहभागी होत लिलाव जिंकला. परदेशात गेलेली ऐतिहासिक वस्तू अशा प्रकारे लिलावात जिंकून परत मिळविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
1817 ला सीताबर्डीच्या युद्धानंतरच ही तलवार दिसेनाशी झाली होती. मात्र आता ती पुन्हा महाराष्ट्रात आणली जाणार आहे. या तलवारीच्या वैशिष्ट्यांविषयी सांगावं तर, रघुजी भोसले यांची ही तलवार मराठा शैलीच्या 'फिरंग' पद्धतीच्या तलवारीचं एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सरळ, एकधारी पातं आणि सोन्याचं नक्षीकाम असणारी मुल्हेरी घाटाची मूठ ही तलवारीची वैशिष्ट्यं.
तलवारीच्या पात्याच्या पाठीवर 'श्रीमंत रघोजी भोसले सेनासाहिबसुभा फिरंग' असा देवनागरी उल्लेख सोन्याच्या पाण्याने केल्याचं आढळतं. 18 व्या शतकातील उत्तम शस्त्ररचनेचं उदाहरण म्हणूनही या तलवारीकडे पाहिलं जातं. इतिहास अभ्यासकांनुसार 1817 ला सीताबर्डीच्या युद्धानंतर ब्रिटीश सैन्यानं ही तलवार युद्ध लुटीत मिळवली असं म्हटलं जातं.
राजे रघुजी भोसले प्रथम यांनी 1745 आणि 1755 मध्ये बंगालच्या नवाब अलीवर्दी खानविरोधातील युद्धमोहिमांचे नेतृत्व करून मराठा साम्राज्याचा बंगाल, ओडिशापर्यंत विस्तार करत. रघुजींनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये चांदा, छत्तीसगड, संबळपूर पर्यंत आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं. दक्षिण भारतातील कुड्डाप्पाचा नवाब, कर्नूल नवाब यांचाही पराभव करून दक्षिण भारतात आपला दबदबा निर्माण केला. नागपुरला राजधानीचं स्थान देत त्यांनी हे ठिकाण मराठा शक्तीच्या केंद्रस्थानी आणलं आणि मराठा शासन , व्यापारासह प्रशासनही भक्कम केलं.