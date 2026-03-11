इस्रायल-इराणच्या युद्धाचा हॉटेल चालकांना फटका, गॅस टंचाईवर शोधला पारंपरिक पर्याय; चुलीवर शिजवले जेवण

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gas Shortage In Maharashtra: युद्धामुळे भारतात गॅसची आणीबाणी निर्माण झालीय. केंद्र सरकारने व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा बंद करण्याचे आदेश दिलेत. आणि त्यामुळे राज्यातील हॉटेल व्यवसाय संकटात सापडलाय. गॅस पुरवठ्याअभावी हॉटेल सुरू ठेवणे कठीण झाल्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांनी स्वयंपाकासाठी पर्याय शोधलाय. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये हॉटेल व्यवसाय आता चुलीवर आल्याचं पाहायला मिळतंय.  

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 11, 2026, 08:10 PM IST
Hotels Traditional Solution Found For Gas Shortage: अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण युद्धाच्या झळा देशभरात पोहोचायला सुरूवात झालीय. युद्धामुळे राज्यात गॅस टंचाई निर्माण झालीय. त्यामुळे केंद्र सरकारने व्यावसायिक गॅस सिलिंडर पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. आणि त्यामुळे राज्यातील हॉटेल व्यावसायिक संकटात सापडल्याचं पाहायला मिळतंय. अनेक हॉटेल चालकांवर हॉटेल्स बंद करण्याची वेळ आळीय. मात्र काही शहरांमध्ये हॉटेल चालकांनी यावर मार्ग काढत पारंपरिक पर्याय स्विकारल्याचं पाहायला मिळतंय. अनेक ठिकाणि हॉटेल्समध्ये चुली पेटल्याचं पाहायला मिळतंय. पुण्यात तर स्थिती अधिकच बिकट झाली असून शहरातील अनेक हॉटेल्समध्ये चुलीवर स्वयंपाक करून ग्राहकांना जेवण दिले जातंय. तर इलेक्ट्रिक शेगड्यांचा वापरही वाढलाय. मात्र चूल आणि इलेक्ट्रिक शेगड्यांच्या वापराला मर्यादा असल्याने हॉटेलच्या मेन्यू कार्डवरील अनेक पदार्थ गायब झालेत.

गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल व्यवसायाला मोठा फटका

उपराजधानी नागपूरमध्येही हॉटेलचालकांवर हीच परिस्थिती ओढावलीय. गॅस टंचाईमुळे नागपुरातील हॉटेलचालकांनीही चुली पेटवल्याचं पाहायला मिळतंय.  छत्रपती संभाजीनगरात गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल व्यवसायाला मोठा फटका बसलायं. हॉटेल व्यावसायिक चक्क लाकूड-फाटा गोळा करून चूल पेटवू लागले आहेत. शहरातील प्रसिद्ध नाश्ता सेंटरवर आज  लाकडाच्या चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आलीयं.  गॅस सिलेंडरसाठी वारंवार चकरा मारूनही रिकाम्या हाताने परत फिरावं लागल्याने,  हॉटेल व्यवसायिकाने हा निर्णय घेतलायं.

 

हॉटेल व्यावसायीक चुलीवर जेवण शिजवू लागलेत

इंदापुरातही गॅस टंचाईमुळे हॉटेल व्यावसायीक चुलीवर जेवण शिजवू लागलेत. शहराबरोबरच आता ग्रामीण भागातील हॉटेलमध्येही गॅस सिलेंडरची टंचाई निर्माण झालीये. त्यामुळे इथल्या प्रत्येक हॉटेलांमध्ये चुली पेटल्याचं चित्र आहे. पुण्यातील मंचरमध्ये व्यावसायिक गॅस उपलब्ध होत नसल्याने हॉटेल व्यवसायिकांना चुलीवरती स्वयंपाक बनवण्याची वेळ आलीय. मात्र चुलीवरती सर्वच पदार्थ बनवता येत नसल्याने गॅस उपलब्ध न झाल्यास हॉटेल बंद करावं लागेल असं हॉटेल व्यावसायिकांनी म्हटलंय. याचा फटका हॉटेलमधील शेकडो कामगारांना बसण्याची शक्यता आहे.

 

जेवण शिजवण्यासाठी इलेक्ट्रिक उपकरणांचा वापर 

सोलापूरातही हॉटेल मालकांनी गॅस टंचाईवर मार्ग काढत चुलींचा वापर करत हॉटेल्स सुरू ठेवण्याचा निर्धार केलाय.  इलेक्ट्रिक शेगडी, कोळशावरची शेगडी, तंदूर भट्टी अशा विविध पर्यायांचा वापर करत व्यवसाय सुरू ठेवण्याचा हॉटेल असोसिएशनचा निर्धार केलाय. 

 

आखातातील युद्धामुळे भारतातील हॉटेल व्यावसायिकांवर मोठं संकट

इस्त्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात गॅस टंचाईच्या छळा बसताहेत. त्यात घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी केंद्राने व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा बंद करण्याचा आदेश दिलेत. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांवर मोठं संकट कोसळलंय. मात्र राज्यातील अनेक ठिकाणी चुलींचा आधार घेत हॉटेलचालकांनी हॉटेल्स सुरू ठेवण्याचा निर्धार केल्याचं पाहायला मिळतंय. 

