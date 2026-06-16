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CIDCO चे MD विजय सिंघल यांना मोठा झटका! महाराष्ट्रातील 6 बड्या IAS अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदली, सरकारने ट्रान्सफर ऑर्डर काढली


CIDCO चे MD विजय सिंघल यांच्यासह महाराष्ट्रातील 6 बड्या IAS अधिकाऱ्यांची  तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या आहेत.  सरकारने ट्रान्सफर ऑर्डर काढली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 17, 2026, 12:11 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:11 AM IST
CIDCO चे MD विजय सिंघल यांना मोठा झटका! महाराष्ट्रातील 6 बड्या IAS अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदली, सरकारने ट्रान्सफर ऑर्डर काढली

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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CIDCO चे MD विजय सिंघल यांना मोठा झटका! महाराष्ट्रातील 6 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
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